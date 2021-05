¿Depresión en EXATLON EEUU? La nueva controversia dentro del programa

La quinta temporada de Exatlon Estados Unidos, ha sido una muy compleja que se ha paseado entre largas filas de lesionados, incumplimiento del contrato, expulsiones, suspensiones, e incluso presuntas demandas y hasta supuestas sustancias ilícitas. A todo esto, se le suma el hecho de que los atletas de ambos equipos, están alejados de sus familiares por mucho tiempo sin tener comunicación con sus familiares, lo que ha generado todo tipo de reacciones entre el talento involucrado al programa de competencias.

La falta de comunicación en Exatlon EEUU ¿Deriva en depresión?

El YouTuber Roger, del portal especializado en todo lo referente a Exatlon Estados Unidos, Madison Entertainment, asegura en uno de sus últimos videos que quizás la privación de los teléfonos celulares sea lo que haya desencadenado en el “incumplimiento de contrato” que desencadenó la suspensión y expulsión de varios atletas, pues extraoficialmente se supo que los suspendidos fue porque se les encontraron estos dispositivos móviles.

El argumento de Roger es que incluso facilitarle estas llamadas a los atletas y al talento involucrado en la competencia no sólo aumentaría la productividad, sino que daría para muy buena televisión pues a los seguidores de los Reality Show no sólo les gusta el aspecto deportivo, sino también las relaciones humanas y como se desenvuelven en la competencia, llamada por muchos como “la más feroz del planeta”. No se pierdan el video aquí:

¿DEPRESIÓN EN EXATLON? ¿PUEDEN ROMPER REGLA OTRA VEZ? ¡CELULARES FILTRADOS! EXATLON ESTADOS UNIDOS 2021-05-03T20:01:33Z

Destaquemos que al día de hoy, se desconoce quien habría ingresado los celulares a las arenas de República Dominicana, pero en este video el presentador expone un importante factor, todos los meses que los participantes permanecen completamente incomunicados de sus familiares, siendo muchos de ellos nuevos padres o esposos, lo que genera incomodidad, e incluso posibles casos de depresión, tal como reveló el ex presentador Erasmo Provenza que le sucedió durante la cuarta temporada, tomando en cuenta además, el aislamiento por COVID-19, que mantuvo a todos los involucrados en el programa de televisión cumpliendo una estricta cuarentena.

Robert también destaca que si el programa de televisión inició el pasado 26 de enero, ya van 4 meses y tan sólo estamos a la mitad del reality show, e incluso esperando nuevos refuerzos que se sumen a la competencia. Este tiempo sin hablar viene muy difícil para participantes como por ejemplo Jacobo García, quien aunque estuvo conociendo al bebé que tuvo junto a su pareja, Dayleen Santana, como nuevo padre imaginamos que quisiera estar al tanto de todo lo que sucede con el pequeño Ezra.

Algo que el YouTuber también señala es que cada participante lee las condiciones para participar y así firman el estricto contrato, pero también considera que dichas reglas a este punto son demasiado estrictas y que Telemundo debería replantearlas para temporadas futuras, tomando en cuenta los beneficios que traería en cuanto audiencia poder apreciar las relaciones personales de cada uno de los guerreros mientras se encuentran dándolo todo en la competencia.

No todo es tan difícil

Pero también hay que reconocer que si bien los atletas se alejan de sus seres queridos, hay varios premios en los que reciben llamadas familiares y en muchas oportunidades se han incluso ausentado de la competencia para estar con sus seres queridos en momentos difíciles.

