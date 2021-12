Denisse “La Pantera” Novoa relata bizarro coqueteo callejero

Denisse Novoa abrió su Instagram para que sus seguidores compartieran las que consideran las peores “pick up lines” u “oraciones de coqueteo”, luego de relatar en sus historias la incómoda situación que vivió con un hombre, mientras se relajaba sola en un café.

De acuerdo a la ex participante de Exatlon Estados Unidos, todo comenzó cuando vio que se acercaba un sujeto con su hija y un tierno perro. “El señor debe haber visto mi cara de alegría cuando vi al cachorro, porque se acercó muy amable y me dejó acariciarlo. De pronto me dice “cuando quieras puedes venir a cuidarlo”, fue muy extraño, ¿por qué diría algo así?” relató.

La actriz expresó que se sintió incómoda con el comentario del hombre al que optó por llamar John. “No seas un John, por favor”, le pidió a sus seguidores, quienes rápidamente compartieron sus experiencias.

“Una vez iba caminando con mi niña y un buey me dice “Disque, vamos a criarla juntos”, “Una vez me dijeron: Uy papi quisiera ser mona para treparme en esa”, y “Se te cayó la envoltura bombón”, fueron algunas de las frases que le compartieron sus seguidores.

“Uff, por favor, no sean esa persona”, recalcó la actriz, de 27 años, mientras se mostraba sorprendida con los comentarios.

La mexicana siempre comparte sus reflexiones y pensamientos con sus más de 250 mil seguidores, quienes celebran su humor y creatividad. Y son estas mismas cualidades las que le están permitiendo abrirse puertas en lo que por mucho tiempo fue su sueño: la actuación.

La deportista confirmó hace un tiempo que será parte del elenco de la telenovela de Telemundo, La Mujer de mi Vida, donde encarnará a Yenni, y se transmitirá a partir del próximo año. “Esta es una historia de amor verdadero que llegará directo al corazón del público al verse reflejados en los personajes que enfrentan retos y problemas de familia, donde el amor será la clave para superar todo”, informó Telemundo en un comunicado.

“Otra fotito aquí en personaje. Me divertí grabando mucho a Yenni, de verdad que está medio tostada…ya me dirán el próximo año cuando salga la serie”, escribió la mexicana.

Sus seguidores no tardaron en felicitarla y expresar su alegría por verla triunfar en una de sus pasiones. “Qué bueno Denise que estás haciendo una serie. Te mereces lo mejor de verás, te extrañamos mucho” y “Siempre hermosa mi bella panterita, saludos para ti preciosa”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron. Como si no bastara con esto, la Pantera confirmó además que participó de una serie de Netflix.