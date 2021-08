Denisse Novoa: ¿Dónde se siente más cómoda?

No hay duda alguna que entre los participantes más queridos del programa de competencias estelar de la cadena Telemundo, Exatlon Estados Unidos, Denisse Novoa ocupa un lugar muy especial. La mexicana de 24 años se ganó el corazón de la audiencia de la llamada “Competencia más feroz del planeta” no sólo por su impecable destreza física y precisión a la hora de completar los circuitos, sino también por sus impactantes ojos azules que le ganaron el apodo de “La Pantera”, entre sus fanáticos.

Denisse Novoa: Multifacética

Novoa, quien no sólo es una ávida deportista, también se ha destacado como actriz con diferentes participaciones en proyectos televisivos, y al mismo tiempo como una chica normal de 24 años, que disfruta de buenos momentos acompañada de sus seres queridos, y también de viajar y conocer nuevos lugares que alimenten su espíritu, no en vano, siempre la vemos “turisteando” por diferentes zonas de México, acompañada no sólo de un escenario espectacular, sino también de su fascinante sonrisa.

“Si Guatapé estuviera en México definitivamente sería uno de los pueblitos mágicos ✨ creo que fue mi parte favorita del viaje a Colombia!”, aseguró Denisse Novoa de su paseo por el país suramericano. Pero en esta foto hubo otros detalles, además del hermoso lugar, que resaltaron, ¡Las piernas de la pantera! Tanto así que la propia Andrea Nerio, ex participante de la cuarta temporada de Exatlon Estados Unidos, escribió el siguiente mensaje: “Este es un recordatorio amigable del por qué nunca debemos saltarnos el día de piernas en el gimnasio.”

En su paseo por Colombia, Denisse publicó también una hermosa fotografía junto a una mujer vistiendo una indumentaria típica del lugar, que llamó la atención por el texto que la acompañó:

“Uno piensa que está haciendo un viajecito pero lo que no sabemos es que los viajes son lo que nos hacen a nosotros. Viajar es vivir! ✈️♥️ Aquí estaba paseando por El Mercado de las Pulgas en las calles de Usaquén, Bogotá 🇨🇴”

Y es que estamos muy de acuerdo con la Pantera, “Viajar es vivir”, pero de todos esos lugares, hay uno de ellos que Denisse, en entrevista para el Facebook de AhoraMismo, es donde aseguró sentirse “más cómoda”, y se trata del mar.

“Yo crecí cerca del mar, y es donde me alimento de energías, me conecto y me siento viva, es mi lugar”, ¡Y vaya que así parece! No en vano siempre vemos sus fotos luciendo hermosa en aguas cristalinas.

En esta foto lo explica claramente: “Felicidad en estado puro para mi es: ver y escuchar el mar; compartir y reír con personas que te llenan el alma; conocer lugares nuevos; ser correspondida; entre muchas cosas más.”

Es que definitivamente, se puede notar que en el mar es donde la Pantera Novoa se siente más cómoda, tanto así que cada vez que puede se da una escapada a los lugares más espectaculares del caribe para poder apreciar y vivir en carne propia los beneficios de desconectarse… Para conectarse con la naturaleza y así desarrollarse en mente, cuerpo y espíritu.