¿Quiénes son los “Cuerpos de Verano” de EXATLON 5 EEUU? Aquí te contamos

Hay un factor que se mantiene invariable en Exatlon Estados Unidos, y es que al ser sus participantes atletas consumados, poseen figuras envidiables que están muy bien cuidadas con una combinación perfecta de nutrición, ejercicio e incluso mucho descanso. Y es que para cruzar satisfactoriamente “las arenas más feroces del planeta”, y soportar largas jornadas con circuitos de infarto, hay que mantenerse en óptimas condiciones físicas y mentales, algo que los atletas de Exatlon EEUU entienden muy bien.

Los “Cuerpos de Verano” de Exatlon Estados Unidos

No hay duda que para poder completar los diferentes retos de una competencia como Exatlon Estados Unidos, los atletas tienen que tener una óptima condición física que vaya a la par con las estrategias que apliquen para avanzar dentro de la competencia. Cada atleta, previo a ser seleccionado para formar parte de cualquiera de los dos equipos en el reality deportivo de Telemundo, ya tiene una trayectoria deportiva que le permitirá seguir las extremas condiciones de esta batalla por alcanzar la gloria e increíbles premios.

Hemos visto a muchos atletas una vez que salen de Exatlon Estados Unidos compartir sus arduas rutinas para mantener sus figuras y paralelo a esto conservar una buena salud. Tal es el caso del célebre y muy querido Chuy Almada. El toro del Team Contendientes constantemente comparte rutinas a través de su perfil de Instagram y su canal de YouTube, en donde en conjunto ya supera el millón de seguidores, quienes agradecen la motivación del guerrero de Exatlon Estados Unidos.

Tanto ha sido la influencia de Chuy Almada entre sus seguidores, que uno de ellos le escribió el siguiente mensaje: “La verdad tengo como un mes suscrito, antes de conocerte pesaba 120 kilos. ahora mismo estoy en 98 kilos, pero llegue a un punto donde me sentía estancado. Justo ahora con casi 1 mes de entrenar contigo rutinas como Adios Barriga o entrenar el abdomen en casa ya estoy en 90 kilos, y creeme por primera vez en mi vida veo la silueta de mi six pack Chuy eres una gran persona, inspiración pura PD: cumpli toda la rutina saludos desde Panamá Crack.”

Aquí compartimos una muestra de lo que comparte Chuy, que siempre asegura que su misión es “Cambiar un millón de vidas”:





Cardio HIIT Acelera Tu Metabolismo (14 MIN) Rutina En Casa Para Bajar de Peso

Pero si nos vamos a los atletas que actualmente están en República Dominicana, dándolo todo en la presente temporada de Exatlon Estados Unidos, Telemundo quiso conocer un poco más sobre cómo mantienen esa figura, y es mucho lo que revelaron.

Bajo la consigna de mucha constancia y disciplina, figuras como Jacobo García, Horacio Gutierrez Jr, e incluso “El Vaquero” Kelvin Noeh Rentería, compartieron sus secretos que se resumen en tres puntos claves: no desfallecer, buena alimentación y muchísimo descanso, esta combinación sería la perfecta para alcanzar esos cuerpos de verano que los llevan a fuerza de muchísimo trabajo y enfoque.

No hay duda que estos atletas no son sólo un ejemplo de fortaleza física, sino también de enfoque mental, pues son dedicados no sólo en sus circuitos, sino también en mantener sus cuerpos y su salud en el mejor estado posible que les permita seguir triunfando en sus diferentes disciplinas y en la vida en general.

¡Adelante, guerreros!