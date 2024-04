Cristina habla de Paulo tras ser eliminada de La Casa de los Famosos 4 – ENTREVISTA

Más de uno quedo boquiabierto con la salida de Cristina Porta de La Casa de los Famosos. Así es, Cristina es la 14ava eliminada del reality de Telemundo. Tras salir de la casa, la reportera española se sentó hablar con Jimena Gállego sobre su experiencia.

Cristina empezó hablando sobre su salida de LCDLF4.

Cristina: Estaba demasiado tranquila de lo que soy yo. Quizás esa era una señal. Yo estoy tres meses y medio con mi carácter y no filtro. Para mi es muchísimo y estoy muy satisfecha de verdad de que el público me haya dado la oportunidad en este continente y llegar hasta aquí. Entonces quizás me ha faltado ser estratega y pues os gusta mucho.

Jimena: Paulo te hizo una broma muy pesada que te espantó muchísimo y vimos muchos acercamientos de su parte hacia a ti. Pero habían momentos que tu no querías ni hablar con él y seguías molesta. ¿Por qué lo tomaste tan a pecho?

Cristina: Soy súper miedica. Le tengo pánico a la oscuridad y al tema de los espíritus. No me gusta nada y él lo sabía.

Cabe recordar que durante el posicionamiento ellos hicieron las paces.

Jimena: Cuando Paulo y Patricia empiezan hacer alianzas para protegerse más, vimos que no estabas de acuerdo. No te querías aliar con nadie. ¿Crees que te costo estar aquí hoy?

Cristina: Sin duda. Como cuando Gregorio dijo que empezó la guerra de los cuartos. Yo dije ‘me tengo que identificar con un cuarto’ ósea a lo mejor me va a caer mal alguien de mi habitación. Si es verdad que ellos tenían mas empatía porque eran los nuevos. Como le decía a Aleska y Maripily ‘somos las veteranas’. Yo tenía mas empatía con Maripily simplemente por saber que llevamos mucho tiempo. Y la estrategia si me costó entenderles porque yo si creo que uno puede avanzar y llegar a la final de un reality sin tener estrategia y siendo uno mismo. De hecho yo he quedado a tres semanas. Así que sin estrategia a mí me a funcionado.



Jimena: ¿Qué sentiste en esos últimos minutos cuando te quedaste con Aleska. Qué pensabas?

Cristina: Yo estaba demasiado tranquila. Cuando la he visto era algo que ella quería y me ha hablado de ese perdón que me pidió. De esa rivalidad…me dijo que ‘ella siempre me vio como rival’. Yo le dije: ‘Aleska para mi tu no eras mi rival”.

Jimena: ¿Qué dices de los argumentos que ‘te han dado que si no tienes conflictos, no brillas’?

Cristina: Claro, en una casa donde todos huyen del conflicto, es normal que a mí se me tilde de conflictiva.

Jimena: ¿Quiénes son falsos en la casa?

Cristina: Romeh es falso. Yo le apodo el profesor porque es como muy correcto pero detrás te dice algo, pero al frente te hace buena cara. Maripily es [falsa] sin quererlo. Yo siento que Maripily no sabe que en un minuto te dice ‘te odio, te quiero’. Lupillo también porque se ha cambiado de cuarto. Hoy estará feliz porque me he ido pero también triste.

Jimena: ¿Qué te llevas de La Casa de los Famosos?

Cristina: Me llevo la experiencia de mi vida. Pero me tengo que llevar absolutamente todo. Pero a dado más confianza a mi misma. Aunque soy una persona segura de mi misma a veces dudo de mí y me da rabia. Ahora salgo muy feliz de toda esa gente que me ha apoyado. Feliz que he sido quien soy y ha valido.