Exatlón Estados Unidos: ¿Cómo empezó y logró el éxito?

Como dicen por ahí que “quien no arriesga no gana”. Así fue en el caso de Exatlón Estados Unidos en 2018. El programa de competencia deportiva estrenó un 11 de julio de 2018, por Telemundo. El reality presentó 20 atletas divido en dos grupos, uno llamado Famosos y el otro Contendientes. El comentarista deportivo Erasmo Provenza entró como presentador del programa que nadie había visto antes en Telemundo. Sin imaginarse que se convertiría en todo un éxito.

Exatlón Estados Unidos empezó transmitiendo de lunes a viernes y domingos de eliminación. Un formato que ha continuado desde su estrenó. El desenlace de la primera temporada del reality que proclamó como ganadora a la gimnasta olímpica Marisela Cantú, quien se llevó el premio mayor de $200,000, logró frente la televisión a más de 1,8 millones de televidentes totales (P2+) y más de 800 mil televidentes entre adultos de 18-49 años, llegando a 2,3 millones (P2+) de telespectadores en su última hora de transmisión, informó People en Español.

Tras obtener estas cifras, ya estaba más que claro que Exatlón Estados Unidos se había convertido en el programa estelar de Telemundo. Así es, el reality era el espacio más visto de toda la televisión habla hispana, muy por encima del reality de Nuestra Belleza Latina, de Univisión, que en competencia directa con la final de Exatlón se tuvo que conformar con 1,3 millones (P2+) y 509 mil televidentes entre adultos 18-49, según datos de PRODU.

Exatlón Estados Unidos conquista las redes sociales

El éxito del programa también se vio traslado en el ciberespacio, donde el reality fue el espacio más comentado en las redes sociales generando 85 mil acciones globales entre Facebook, Twitter e Instagram, según datos facilitados por la cadena a través de un comunicado de prensa. Todo esto paso en la primera temporada.

Atletas conquistaron a televidentes

Play

Tommy vs Kenny en Exatlon EEUU Segunda semana de Exatlon Estados Unidos. Tommy Ramos 2018-07-31T04:01:52Z

Atletas conquistaron a televidentes que sintonizan Exatlón Estados Unidos. En la primera temporada,Tommy Ramos, Chuy Almada, Kenny Ochoa, Lorena Abreu, Raquel Becker, Yarishna Ayala, Brenda Castro, Danee Marmolejo, Jorge Masvidal, Jennifer Salinas y Goyito Pérez, entre otros; se convirtieron en los favoritos de los televidentes de Telemundo.

Famosos, del color Rojo y Contendientes, del color Azul, se convirtieron en las superestrellas de muchos. Arriba puedes ver una de las mejores carreras entre Tommy Torres y Kenny Ochoa, en la primera temporada de Exatlón Estados Unidos.

Sin duda, Exatlón Estados Unidos se convirtió en la adrenalina, la emoción e inspiración de los televidentes que religiosamente sintonizan a las 7 p.m., hora del Este, para ver su reality favorito de Exatlón.

La Fortaleza, juego en equipo y los 200 mil dólares

Play

Relevo para desempatar 2018-09-27T16:44:48Z

En 2022, Exatlón Estados Unidos continua siendo un éxito. Telemundo comparte que Exatlón es una competencia en equipo, pero al mismo tiempo, es crucial para cada participante desempeñarse al más alto nivel. Solo de esa manera pueden asegurar su puesto dentro del equipo ya que, gradualmente a lo largo de la competencia, los concursantes serán eliminados. El desempeño físico individual es muy importante para mantenerse en la competencia. Por lo tanto, los participantes son profesionales del deporte o, simplemente, gente con fuertes habilidades físicas. Además de los aspectos físicos, Exatlón contiene todos los elementos “clásicos” de un reality show. Los equipos no solo compiten uno contra el otro, sino entre sí, ya que deberán además aprender a convivir. Las condiciones de vida son parte de la competencia. Cada día, los equipos compiten para conseguir mejores condiciones, ganar bonos, ganar puntos y evitar la eliminación. Antes de que comience cada desafío, es fundamental que cada equipo elija a los jugadores que mejor se desempeñan en dicha pista. Luego, cada participante tiene el derecho de decidir contra cual jugador del equipo contrario desea competir. Así que, no solo es una competencia de desempeño individual, sino de estrategia de equipo. Es una manera de mantener el ímpetu del equipo y de socavar al otro equipo tanto como sea posible. La primera competencia de la semana generalmente determina las condiciones en las que vivirá cada equipo los próximos días. El equipo ganador vivirá en la Fortaleza, en la cual las condiciones son mucho mejores que en el Cabaña, donde solo se brindan condiciones muy básicas. Otros juegos tienen diversas metas, incluyendo el ganar dinero para gastarlo en el mercado, en un restaurant o en otras instalaciones; beneficios como una llamada a casa, un viaje, etc. Una vez a la semana, los concursantes también competirán de manera individual por bonos. El ganador recibe un premio especial el cual podrá compartir con el resto de su equipo. Si bien el rendimiento del ganador contribuye a su clasificación personal, este también se ganará el respeto y la simpatía de los miembros de su equipo. El juego principal de la semana será por la supervivencia, el cual determinará cuál de los dos equipos estará sujeto a eliminación. Una vez culminado el reto por supervivencia, los jugadores del equipo perdedor tendrán que enfrentar una eliminación interna para poder mantenerse en la competencia. Al final de la serie, el ganador se llevará a casa el gran premio de $200,000.