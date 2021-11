Chuy Almada motiva a sus seguidores: ¿De qué manera?

Desde que el programa de competencias de Telemundo, Exatlon Estados Unidos, dio inicio en el año 2018, han pasado cinco temporadas cargadas de mucha emoción, circuitos de infarto, demostraciones de un altísimo nivel atlético y deportivo, y un sin fin de situaciones que han hecho que la familia amantes de televisión para todos se sentara día tras día para disfrutar de esta intensa batalla que se ha convertido en uno de los programas favoritos de la audiencia en español.

Y es que por supuesto, de su comienzo al día de hoy, cuando se están calentando motores para la sexta temporada no sólo ha sido mucho lo que ha sucedido, sino los rostros que han pasado por esta competencia y en el camino, se han ido convirtiendo en emblemas para todos los seguidores. Uno de ellos es Chuy Almada, que desde siempre ha representado al Team Contendientes (Equipo Azul) en Exatlon Estados Unidos.

A Chuy Almada lo conocimos en la primera temporada de Exatlon Estados Unidos y a su llegada se convirtió en un favorito de los fanáticos no sólo por su aptitud deportiva impecable sino por una vibra sin igual y una energía muy característica que le ha ganado cientos de miles de seguidores en redes sociales que siguen al boxeador mexicano en cada uno de sus pasos, incluso ahora que se acaba de convertir en padre primerizo junto a su esposa de un adorable varoncito que llamaron Jesús.

Algo que se ha mantenido constante en la carrera de Chuy, es sus ganas de motivar a todos a llevar un estilo de vida saludable y a hacer ejercicios. No en vano comparte sus rigurosas rutinas a través de sus perfiles sociales, en donde cada vez son más los adeptos a un estilo de vida activo junto a Almada, a quien, debido a su fuerza que parece inagotable, llaman “El Toro”.

Pero si bien “El Toro Almada” hace públicos sus entrenamientos, también se ocupa en enviar importantes mensajes a sus seguidores, así como este en el que invitó a todos a accionar en contra de lo que los disguste, y a hacer cambios en sus vidas en pro de alcanzar la mejor versión de cada uno:

“Te invito a ponerle todas las ganas y pasión a todo lo que hagas 🤟 🐂

Si sabes lo que quieres hacer.. ponle pasión.⠀

Si no sabes lo que quieres .. ponle pasión.⠀

Atraemos lo que somos, no lo que queremos. ⠀

Por eso si quieres pasión en tu vida.. empieza por ti.⠀

Mucha gente se sienta a esperar y deja la vida pasar sentadote esperarando que se le aparezca el mago de aladdin.⠀

Tu propósito no te esta buscando a ti, eres tú EL QUE LO ESTA BUSCANDO.⠀

Si te cuesta ponerle pasión, recuerda la regla número 1….. ⠀

Tú eres el responsable de tu vida y el director de TU PELÍCULA .⠀

⚡️⚡️Por último, te dejo un recordatorio:⠀

Si no disfrutas de tu trabajo… felicidades es una señal.⠀

Si no disfrutas de tu relación…. felicidades es una señal.⠀

Si no disfrutas de tu vida en general…. felicidades es una señal. (CAMBIA ALGO)

Métele pasión A TU VIDA y haz caso a todas esa señales 👊”