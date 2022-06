EXATLON: El video donde se ve a Chelly Cantú en pleno ataque de celos

Chelly Cantú tiene un bello matrimonio al lado de su esposo, el entrenador personal Luis Tuzo, a quien describe como su más fiel y leal compañero, y a pesar de que ha repetido en varias ocasiones que la armonía reina en su hogar, con mucha gracia reveló que es una mujer celosa.

La ganadora de la primera temporada de EXATLON EE.UU., quien además funge como coanimadora del show, colgó en su cuenta de Instagram un video en el que se aprecia gritando con todas las fuerzas y luego tratando de conseguir la calma, tras un presunto ataque de celos.

La gimnasta olímpica grabó el divertido video en la sala de su casa, donde se le ve sonriendo tras soltar semejante grito, y con una frase explicó que suele hacer ese transito de la furia a la calma cuando está muy celosa.

“Cuando me da un ataque de celos, pero se supone que ya cambié”, fue el comentario con el que la mexicana acompañó el video, que en solo unas horas logró más de 1,000 vistas.

Las reacciones de sus fieles seguidores no tardaron en aparecer luego de que Chelly dejara una pregunta abierta para consultar con sus seguidores si algunos suelen reaccionar de la misma manera cuando los celos se apoderan de ellos.

“😳 levante la mano, ¿quién más así?”, cuestionó Chelly y las respuestas fueron de todo calíbre, desde aquellas que como la Pantera Denisse Novoa reaccionaron con un “jajajajajajajaja”, hasta otros que manifestaron ser manejados por los celos intensos.

“Jajaja, yo no grito pero ando de malas todo el día ni mi sombra me soporta 🤣🤣🤣”, “Hahahaha… Nunca me pasado que grite por un ataque de celos, pero si por coraje y ganas de agarrar del pescuezo a alguien por alguna razón”, y “soy gualita”, comentaron algunos.

El propio esposo de Chelly, Luis Tuzo, respondió al video con un “Jajajajaja, pero sí!”.

Chelly ha dejado ver el hermoso matrimonio que tiene al lado de su galán, con quien en junio pasado festejó un año más de feliz unión, y en más de una ocasión ha usado sus redes para gritarle al mundo que Tuzo es el gran amor de su vida.

“Qué Dios me siga enseñando a amarte cada día más, que la vida nos de lo que merecemos y que esté camino a tu lado sea siempre para amarte en todas tus presentaciones…. te amo mi vida!”, comentó Chelly hace unos meses tras acompañar a su marido a una competencia deportiva.

“Gracias esposo….por regalarme momentos tan increíbles como estos. Le pido a Dios nos siga dando fuerzas para seguir adelante, pues no ha sido fácil, pero lo que más me encanta de todo esto, es que hemos ido aprendiendo juntos, hemos mejorado juntos, lo que nos ha echo más fuertes. No tengo duda que seguiremos atravesando baches, pero cada vez con más madurez y sabiduría ❤️”, dijo Chelly en un mensaje en mayo pasado, donde compartió un emotivo video junto a su marido.

“A seguir disfrutando día a día, porque no sabemos cuándo es nuestra fecha de vencimiento. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, vivamos en el presente y sigamos aprendiendo juntos. Una vez más, gracias por todas esas risas y locuras que compartes conmigo, me encanta verte sonríe, pero sobretodo reír a carcajadas 🤩😍🥰🤪”, concluyó.

Dinos si eres tan celosa como Chelly Cantú.