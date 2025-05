Caramelo puso a todos a reír en el debate de LCDLF All-Stars

Caramelo se metió en su papel de político en el debate que se llevó a cabo este martes en La Casa de los Famosos All-Stars. Los presentadores, Jimena Gállego y Javier Poza, les presentaron las categorias y preguntas a los finalistas y ellos tenían unos 30 segundos para responder.

Los presentadores le preguntaron a Caramelo: “Nunca me escondí detrás de nadie, como…” y este respondió: “Nunca me escondí detrás de nadie como lo hizo uno de mis compañeros que se escondió detrás de Lupillo, como Paulo. El cual celebra dentro de su corazón y en lo más profundo aunque no lo admita porque sabe que el lugar de Lupillo lo tiene hoy en día, él. Qué gran compañero Dios mío. Es una traición…por debajo como las serpientes escondida por debajo de las rocas”.

Jajaja amo el personaje político de Caramelo Nos está sacando risas a todos, no como los amargados de fuego que ya no pueden de tanto veneno que tienen dentro #CarameloGanador#LCDLFAlIStars #LaCasaDeLosFamososAllStars pic.twitter.com/MXdKlVbEpN — Una cuenta más que avisa (@otractaqueavisa) May 28, 2025

Javier Poza y Jimena Gállego no pudieron contener la risa. Los otros finalistas tampoco pudieron y se echaron a reír.

Por otro lado, a algunos televidentes les pareció una falta de respeto la forma que actuó Caramelo en el debate.

Pregunta seria: si están votando por esta payasada . Parece que se está burlando del público y de los participantes. #LCDLFAlIStars #LucaGanador #LucaYaEresGanador pic.twitter.com/iOp7i909oh — M Ayerim BP (@ayerim_bp) May 28, 2025

Caramelo es el favorito

Los finalistas de esta temporada son: Paulo Quevedo, Rey Grupero, Dania Méndez, Rosa Caiafa, Luca Onestini y Caramelo. En las redes sociales, los internautas están seguros que Caramelo será quien apagará las luces de La Casa de los Famosos All-Stars.

Pero ya sabemos que Caramelo va a apagar las luces de esa mierda de casa #LCDLFAllStars #lacasadelosfamososallstars pic.twitter.com/1tJDzgcaX7 — 😈 (@BadBadGirlClub) May 27, 2025

La gran final de La Casa de los Famosos All-Stars es el próximo 2 de junio por Telemundo.