Proponen cambiar nombre a EXATLON Mundial por EXATLON Mexicano: ¿Por qué?

La semana pasada Telemundo anunció oficialmente a los 10 atletas del equipo de los Famosos y a los 10 del equipo de los Contendientes que estarán compitiendo a partir del 26 de septiembre en la séptima edición de EXATLON Estados Unidos y desde entonces, sin empezar el show todavía, ha seguido una fuerte controversia.

A través de redes sociales, los seguidores del reality show no han ocultado la emoción que sienten ante el regreso del programa, pero al mismo tiempo siguen criticando que la amplia mayoría de competidores sean mexicanos, no porque duden de las capacidades de los atletas, sino porque consideran que la distribución es injusta y Telemundo hubiese podido darse mayor participación a equitativa a otros países.

Y es tal la molestia por la no inclusión de atletas de países como Honduras, El salvador, Perú, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Uruguay y Chile, entre otros, por lo que más de uno ha sugerido que se le cambie el nombre al show, ya que no parece EXATLON MUNDIAL.

“Yo creo que le deberían cambiar el nombre por Exatlon México. En las últimas temporadas la mayoría de los concursantes son mexicanos”, comentó un fan del programa en la página de Facebook de Ahoramismo sobre el show. “No conozco cómo los seleccionan, pero debería haber más variedad de otros países”.

“Más de lo mismo. Hay 20 competidores y 10 de esos son Mexicanos. No lo creo Justo, porque le dan tanto prioridad a los atletas mexicanos. ¿Dónde están los demás?. Ya paren pues 😡😡” y “Por qué… me pregunto por qué tanto del mismo lugar. Acaso nadie más aplicó para entrar?… no puede ser 1 solo de PR y 1 solo de RD. Dónde están los demás de Centro América. No entiendo… nada como las primeras 3 temporadas”, comentaron otros televidentes frustrados.

“Se pasan, puros mexicanos… eso es discriminación”, “Exatlon Estados Unidos Mundial Mexico, ese es el nombre que deberia llevar!! No es nada contra México sino que hay tantos buenos atletas también de otras partes!”, “Exatlon mejicano nada más, tantos atletas buenos de otros países”, y “Mexico exatlon 🥰🫶🎖 team rojos forever 🎖🥰🫶🎁👍”, fueron otras de las reacciones de los amantes de la llamada “Competencia más feroz del planeta”.

Otros fans han estado más tranquilos con la presentación de los atletas, y aunque la mayoría coincide en que hubiesen preferido mayor variedad de países, están listos para disfrutar del show.

“Después de todo la producción hace lo que sea y sin importar los comentarios De los fans!! solo somos seguidores y ya!!, “me imagino que cuando hacen los casting, los mexicanos son los que llenan todos los requisitos que buscan los productores!”, “hay que apoyar a todos sin importar del país que sean, se ve que son buenos”, comentaron otros televidentes.

CONCURSANTES EXATLON MUNDIAL:

-Jonny Magallón: 40 años, de San Diego, California. Futbolista mexicano.

-Rafael Nieves: 34 años, de San Diego, California. Actor mexicano, quien compitió en la Casa de los Famosos 2.

Selena Valera: 26 años, de Phoenix, Arizona. Jugadora de fútbol profesional mexicana.

Caterine Ibarguen: 38 años, de Miami, Florida. Medallista olímpica de salto alto, colombiana.

Douglas Castillo: 28 años de edad, de Newark, New Jersey. Jugador profesional de tenis de mesa, de Costa Rica.

Iván Fernández: 24 años, de San Juan, Puerto Rico. Jugador de voleibol profesional.

Estefanía Ahumada: 31 años, oriunda de España. Actriz y presentadora de televisión.

Elsa García: 32 años de edad, de Austin, Texas. Gimnasta artística mexicana.

Marizol Landazuri: 31 años de edad, originaria de Nueva York. Atleta ecuatoriana-dominicana medallista olímpica.

Horacio Gutiérrez: 31 años de edad, de Chicago, Illinois. Luchado profesional de artes marciales mixtas, mexicano

Isabel Junio: Mexico 29 años, de San Diego, California. Médico general de sala de emergencias.

Aldo Tamez: 22 años, de McAllen, Texas. Amante del deporte y jugador de fúþbol. Mexicano.

Esteban Castillo: 28 años, de Newark, New Jersey. Modelo y apasionado de la actuación. De Costa Rica.

Cynthia Castillo: 32 años, de Los Ángeles. Entrenadora personal y madre soltera de tres niños. Mexicana.

José Kuthy: 26 años, de San Francisco, California. Nutricionista. Mexicano.

Aarón Matos: 24 años de edad, de Doral, Florida. Entrenador de Crossfit, de Venezuela.

Azul Grantón: 22 años de edad, originaria de Houston, Texas. Modelo y actriz e influencer, Argentina.

Alejandra Varela: 26 años, originaria de Carbondale, Colorado. Estudiante de ingeniería ambiental y entrenadora profesional.

Lilian Durán: 27 años, de Nueva York. Mexicana y entrenadora de boxeo, quien practica esgrima.

Junior Díaz: 28 años, de Brooklyn, Nueva York. Beisbolista inicial y ahora jugador de softball. Dominicano