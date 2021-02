¡Otro bebé EXATLON EEUU! Chuy Almada se convertirá en padre [Anuncio]

A lo largo de cinco temporadas del programa de competencias de Telemundo, Exatlon Estados Unidos, hay participantes que se convierten en emblemas de los retos, tal es el caso del Mexicano del Team Contendientes, Chuy Almada, quien dejó una huella tan indeleble en la primera temporada, que luego regresó como entrenador y en la cuarta entrega volvió por la revancha.

El entrenador personal y boxeador, nativo de Navajoa, México, a sus 31 años a hecho evidente no sólo sus destrezas y poderío físico, sino su particular sentido del humor y buena actitud, que utiliza a su favor cada vez que le ha tocado medirse en competencias de su disciplina, y también en las arenas de Exatlon Estados Unidos, no en vano los fanáticos del programa votaron por él para que regresara en la cuarta temporada a dar el todo por el todo, demostrarnos a todos el por qué le apodan “El Toro Almada” y brindar una faceta deportiva nunca antes vista por los fanáticos del mexicano, quien incluso ha probado suerte como cantante, y hoy maneja su propio gimnasio en su ciudad natal.

El mexicano de la eterna sonrisa, ha logrado amasar una suma masiva de seguidores en sus redes sociales, en donde comparte su vida diaria, sus triunfos, sus tropiezos, y también su mayor pasión, ayudar a otros por medio de rigurosas rutinas de ejercicios, que son las mismas que él practica a diario para mantenerse en óptima forma física.

¡Otro bebé EXATLON EEUU! Chuy Almada se convertirá en padre

El día de hoy, 19 de febrero, Chuy Almada y su esposa Diana Avilés, compartieron la buena nueva de que se convertirán en padres con una tierna fotografía en las redes sociales y el siguiente mensaje:

No aguantábamos más guardarles esta noticia ¡Vamos a ser 3 en la casa! Y un perrhijo😅

- Compartimos con ustedes nuestro pase al siguiente nivel en este juego llamado matrimonio, hemos disfrutado nuestros tiempo de 2 y ahora iniciamos esta aventura de ser 3 😱 ….. No tenemos ni idea de lo que nos espera, pero aquÍ vamos pa’ delante 😍💪 comenzamos la divertida y emocionante espera de nuestr@ torit@

- Y aunque esta noticia hace que nos tiemblen un buen las piernas y se me llenen de agua los ojos, estamos súper emocionados de traer una personita a este mundo y ser sus papás.

- No hay nada más bonito que crear vida con la persona que amas 😍

La historia de amor de Chuy Almada y Diana Avilés

La pareja se casó en el año 2018, y desde entonces se han mantenido inseparables y Diana ha sido el principal apoyo de Chuy durante sus pasadas por Exatlon Estados Unidos. Tanto es el apoyo y la conexión, que la pareja admitió al programa de televisión Al Rojo Vivo que se conoció a través de las redes sociales, y una vez empezaron a salir, “más nunca se separaron”, Diana también indicó que estaba segura que Almada nunca se iba a sentir solo mientras estaba en República Dominicana participando en Exatlon, pues su conexión era tan fuerte, que emocionalmente siempre estaban juntos. Y ahora más con este adorable anuncio.

¡Felicidades a la pareja!

