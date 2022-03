EXATLON 6 EEUU: ¿La audiencia está molesta con Rebeca Valentín?

La sexta temporada de la llamada “competencia más feroz del planeta”, Exatlon Estados Unidos, continúa a toda máquina en una etapa crucial, donde cualquier paso en falso podría sellar el destino de ambos equipos; Famosos o Contendientes, quienes están más fuertes que nunca dándolo todo por avanzar camino a la gran final, en donde veremos al ganador y a la ganadora del difícil reto.

Y es que a medida que pasan los días las emociones y la ansiedad aumentan por acercarse cada vez más a esos momentos finales, en donde es cada vez más posible alcanzar la ansiada gloria y levantar el trofeo que coronará a dos guerreros como definitivos vencedores.

Exatlon Estados Unidos: Emociones con todo

No es secreto para nadie que mientras la competencia avanza, el enfoque de los atletas se afianza y la montaña rusa de emociones es cada vez mayor. Es por eso que vemos a atletas frustrarse cuando pierden, llorar intensamente cuando les toca despedir a un compañero, e incluso a veces pueden llegar a decir cosas que no son consideradas adecuadas por la audiencia e incluso por sus propios compañeros.

Tal fue el caso de la ex reina de belleza boricua Rebeca Valentín, que si bien hace sólo días se encontraba visiblemente deprimida por haber sacado a su amiga Guadalupe Gavilanes, luego de un triunfo sobre el Team Famosos, se habría expresado desfavorablemente sobre ellos.

De acuerdo a lo que vimos en televisión, Rebeca habría dicho muy contenta y sonreída que lo que más disfrutaba era ver al Team Famosos triste al ser derrotados por los azules, lo que generó toda clase de respuestas en redes sociales. Si bien unos pocos apoyan su comentario, asegurando que Exatlon Estados Unidos es una competencia y debe ser tomada como tal, otros aseguran que eso iría contra el significado de un reto como este, e incluso han pedido que la chica sea amonestada. ¡No se pierdan el video aquí con más información al respecto!





¡FER DE LA MORA OPERADA! ¡REBECA REGAÑADA! ¡GANAN LINGOTES! ¡ROBERTO FUGA DE PUNTOS! AVANCE EXATLON #ExatlónEstadosUnidos #ExatlonEEUU #ExatlonEEUU6 2022-03-24T17:26:03Z

Lo cierto es que en definitiva, los comentarios de Rebeca Valentín provocaron una rotunda reacción entre los fanáticos de Exatlon Estados Unidos, quienes hasta se han atrevido a indicar que habrían podido ser editados por la producción para generar algún tipo de polémica que se traduce en rating.

“Yo opino que Rebeca no aporta nada debería de salir ya , igual que Alicia no es nada constante también que salga.” indicó una seguidora, mientras que otra fue muy tajante al expresar que lo que dijo Valentin estuvo mal, e incluso aseguró que no sería “la primera vez que se expresa así”.

Otros fueron más directos, poniendo en entredicho la educación de Rebeca Valentín: “Rebeca es una maleducada…no piensa antes de hablar…y no se mira en el espejo…debería pedirle prestado el espejo a Perfecto…”.

Haya sido esta la intención de Rebeca Valentin, o fue sólo una edición de producción, de igual forma es lamentable y deja muy mal a una competencia como Exatlon Estados Unidos, en donde lo único que debe predominar en todo momento, es la actitud deportiva.