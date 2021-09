Andoni García: ¿Preparándose para otra temporada de EXATLON EEUU?

La quinta temporada del Reality Deportivo Exatlon Estados Unidos, probablemente pase a la historia como una de las más controversiales en la historia del programa de competencias, pues duró más que ninguna otra y además se sumó a la batalla una buena cantidad de refuerzos hasta una etapa muy cercana a los momentos cruciales. Uno de estos refuerzos fue un conocido rostro de Exatlon Estados Unidos, el atleta y modelo español Andoni García, quien por poco no se hace con el triunfo en esta segunda oportunidad de alcanzar la gloria.

Desde que Andoni García puso pie nuevamente en República Dominicana, escenario de la llamada “Competencia Más Feroz del Planeta”, todos recordamos en la audiencia su amplia destreza atlética, al enseñarnos nuevamente el por qué estuvo a sólo momentos de recibir ese codiciado trofeo y los 200,000 dólares cuando participó en entregas anteriores.

A su llegada junto a Wilmarie Negrón, ambos fueron los encargados de inyectarle esa adrenalina extra al Team Contendientes, que se encontraba atravesando un difícil momento y bastó este refuerzo para poner la competencia de vuelta a un nivel más equitativo. ¡No hay duda que es uno de los mejores en la historia del programa!

¿Preparándose para otra temporada de EXATLON EEUU?

Pero todo indicaría que, como buen atleta, Andoni García no estaría preparado para desistir cuando se trata de Exatlon Estados Unidos. Tanto así que ya se encuentra entrenando arduamente para volver a su mejor forma física.

En el video, que Andoni compartió en sus redes sociales, aseguró que le había prometido a su esposa que iba a entrenar en Exatlon Estados Unidos adicional a los circuitos, pero aseguró que terminaba muy cansado después de las largas jornadas, aprovechando entretanto para aplaudir la constancia de el “León” “Tavo”, quien dijo “entrenaba todos los días”.

También dijo que se encuentra listo para volver a Exatlon Estados Unidos de darse la oportunidad, pues desde ya está dando todo para volver a un estado físico óptimo. No se pierdan este video cortesía del portal especializado para fanáticos de la competencia, Madison Entertainment:





¡ANDONI EN TEMPORADA 6! ¿YA ESTÁ ENTRENANDO? Exatlon Estados Unidos EEUU 2021-09-02T13:00:18Z

Esta admisión de Andoni García ha desatado toda clase de reacciones por parte de la mayoría de los fanáticos de Exatlon Estados Unidos. Por supuesto, todos a favor de un eventual regreso de García a los aguerridos circuitos en próximas entregas del programa de televisión.

Muchos estarían a favor de un nuevo intento de Andoni: “Bello el Andoni siempre te apoyo me encanta verte en esos circuitos y esa punteria azules 💯💯💯💯💯💯💯ojalá regresas a la 6 temporada”, dijo una seguidora, mientras que otra indicó que: “Siii Andoni me gustaría verte nuevamente en las arenas 👏👏🙌🙌👌👌”.

Por otro lado, son muchos los que no estarían recuerdo con un regreso del también modelo del Team Contendientes. “Andoni me caes muy bien, pero ya cansa ver los mismos atletas todas las temporadas. Ya saquen gente nueva. O que ……No hay….?”, partiendo de allí, otro dijo lo siguiente: “Hasta cuando nos van a tener con los mismos participantes ya están canson queremos caras nuevas, yo soy asidua del programa porque me gusta las competencias, pero ya es hora que sean todos nuevos.”

Sólo queda esperar si Andoni García en realidad volvería a Exatlon Estados Unidos.