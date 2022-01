La sopa que tiene a Ana Parra luciendo como una modelo ¿Cómo se prepara?

Ana Parra ha hecho gala de un envidiable físico, incluso después de pasar más de un mes de vacaciones en su natal Colombia. La deportista afirmó en entrevista con AhoraMismo.com que se encuentra muy enfocada en cuidar de su cuerpo y aspecto físico para estar lista en caso de que surja una nueva oportunidad en Exatlón Estados Unidos u otro reality.

La comida saludable es parte importantísima de su cuidado diario para mantenerse bella, y aunque reveló que no le gusta cocinar, animó a sus más de 165 mil seguidores de Instagram a preparar la receta de su sopa que afirma es espectacular para desarrollar los músculos.

“Voy a contarles un secreto, no me gusta la cocina, pero sí, me esfuerzo y mucho. ¿Pero saben qué es lo bueno? que me gusta comer saludable y siento que la comida saludable se me facilita de hacer. Vamos les enseño una sopita que yo hago súper saludable, muy fácil y sale rapídisimo. Ah, pero no es cualquier sopa, ésta apoya el crecimiento de las uñas, el crecimiento de tu cabello, a que luzcas una piel radiante a la recuperación de los músculos y la salud de tus huesos. Solo le agregas pollo, maiz, papa amarilla y vegetales a tu gusto”, explica en el video.

Para quienes se animan a preparar la milagrosa receta de la deportista colombiana, de 27 años, nada más deben seguir su consejo. “Esta sopa me soluciona la vida cuando tengo mucha flojera de cocinar y para poder seguir comiendo saludable me hago esta sopita que sale súper rápido. Y se los juro es deliciosa. La consigues en @giantsportsmexico”, informó.

Por más espectacular que luzca Ana Parra, ella aún no está totalmente feliz con su aspecto. En una reciente publicación en su Instagram reveló que no le gusta subir fotos sonriendo. “En la ultima foto verán el porqué casi nunca subo fotos riéndome. Feliz lunes”, escribió, dando a entender que no está del todo feliz con cómo luce en las fotografías sonriendo.

Rápidamente sus seguidores la llenaron de halagos, destacando que su sonrisa es hermosa. “Qué sonrisa tan fresca, blanca, natural y cautivadora, reina!! Enamoras”, “Excelente día hermosa. Tu sonrisa ilumina tu entorno”, “Nos privas de tu hermosa sonrisa”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.