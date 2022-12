EXATLON All Stars: Ana Parra y la “Pantera” Novoa delatan a Caterine Ibargüen

Caterine Ibargüen ha sido una de las mejores atletas de EXATLON All Stars, pero al mismo tiempo la colombiana ha generado todo tipo de polémica desde que llegó a las arenas de la competencia.

La medallista olímpica, quien es una deportista muy competitiva, se ha ganado cierta fama de arrogante entre el público, y algunos atletas que pasaron por la séptima temporada del reality show, pero esta vez a la lista se sumaron dos de las consentidas del team Azul: Ana Parra y “la Pantera” Novoa.

Y es que las exconcursantes de la quinta temporada, quienes han entregado el alma en la edición All Stars, ganándose el favoritismo de los seguidores del programa, fueron captadas por las cámaras del show hablando sobre Caterine, donde aseguraron que sienten que la integrante de los Rojos tiene una actitud incómoda.

Ana comenzó la conversación, recordando que su rival colombiana siempre desea competir contra las concursantes que considera más débiles, a fin de tener un triunfo seguro, pero dijo que al mismo tiempo, a la medallista le molesta que la elijan como rival, pues no le gusta que la vean como fácil de vencer.

“Ella pierde una y asi se queda (rostro de molestia); de más que dice ‘ay no, ustedes ganaron, vayan ustedes’. Hoy perdió la primera y fue con ella (la Pantera), pero porque fue automático”, comentó la ingenera civil del team Contendientes recordando su reacción al enfrentarse a “la Pantera”.

“A mí no me escogió en toda la temporada y siempre se va por la que peor le va”, dijo Denisse, a lo que la colombiana agregó: “ella está muy preocupada, siento, que por su porcentaje. Por eso es que pierde una y en vez como de decir: ‘yo soy buena, yo puedo ajustarme’, porque así me pasa a mí, como que paso y pierdo y yo soy como que puedo volver y quiero mejorar (pero Caterine no)”, agregó la también modelo de lencería.

La mexicana imitó la reacción física de la medallista cuando la eligen como rival y acotó que “fue así se quedó: asi. Me doy cuenta que cuando alguien la escoge, se queda asi como: ‘será que piensan que soy la peor'”.

Ana remató advirtiendo que a Caterine “le da duro de que piensen que ella no es la mejor. Ella pierde una y se queda así (con cara de no lo puedo creer)”.

Tras la conversación que Ana y Denisse sostuvieron, en la que también estaba Elías, el público tuvo reacciones encontradas, comenzando con aquellos que se mostraron del mismo lado de las azules sobre si opinión acerca de la medallista.

“Tiene que bajarle el ego a la Catherine, para qué aprenda a ser más humilde 👏”, “lo mismo pienso”, “bájenle los humos a esa prepotente” y “tienen toda la razón”, fueron algunas de las reacciones.

Pero otros televidentes manifestaron posturas diferentes e incluso criticaron a la “Pantera” y a Ana Parra por estar hablando de su rival, a quien defendieron asegurando que actúa así, porque es una deportista de alto rendimiento muy competitiva.

“Las preocupadas son ellas”, “me caían bien, pero empiezan de bochincheras y eso ya no agrada porque ellas son veteranas no se crean mejor que nadie”, “pero y que hacen estas 2 fracasadas hablando de Katherine”, dijeron algunos fans que no vieron con buenos ojos los comentarios de Denisse y Ana. “Denisse como siempre señor con bochinche y se cree la mejor ya no está tu cherry tú no hacía lo mismo en tu temporada 🤦🏻‍♀️”.