¿Ana Parra confirma su romance con Rodrigo Romeh?

Cupido anda haciendo de las suyas. Después de casi siete meses de haber anunciado su separación de su esposo Yeison Ruiz, Ana Parra se vuelve a dar una oportunidad en el amor. Así lo mostró en un video que publicó en sus redes este martes.

La ganadora de la primera temporada de Los 50 publicó un romántico video en sus redes donde se la ve preparando una cena, con vino y flores. “Las citas son diferentes contigo”, escribió sobre el video. Y agregó: “Luces bajas, vino tino y tú”.

Al final del video, Ana Parra sale besándose con su galán en la oscuridad. Ella vestida con un sensual vestido blanco de ceda sentada sobre el meson, y él con su cuerpo entre sus piernas besándola sin mostrar su cara.

Las redes explotaron

Aunque el galán no mostró su cara, los internautas están seguros que se trata de Rodrigo Romeh. “Romeh y tú perfectos”, dijo una. Otra agregó: “Esto significa que ya es oficial”.

Pero una internauta con ojo clínico descubrió el detalle que confirma que se trata de Romeh. “El lunar en el brazo de Romeh! Amo esta parejita! Bellos los dos!”, dijo una de sus seguidoras, Monica Ibarra.

Ana Parra y Rodrigo Romeh se conocieron en Exatlón Estados Unidos

Ana Parra y Rodrigo Romeh coincidieron en la quinta temporada de Exatlón Estados Unidos, que transmitió en 2021. El mismo año que Ana se casó con Yeison.

En la quinta temporada de Exatlón USA, Ana pertenecía al equipo azul mientras Romeh era de los rojos. Desde entonces ellos mantuvieron una amistad.

¿Ana dejo a su esposo por Romeh?

Desde el principio del año se ha rumorado que Ana Parra dejo a su esposo por Rodrigo Romeh. Pero ella asegura que no. Durante una entrevista con TVNotas, el pasado mes de marzo, Ana Parra dijo que no eran novios. “Rodrigo Romeh y yo somos muy amigos hace años, desde que lo conocí en Exatlón Estados Unidos. Por el fitness coincidimos en varios eventos y se dio nuestra amistad. Salió un video en una fiesta de su cumpleaños. Invitó a varios amigos y ahí salí yo, pero solo somos buenos amigos. No hay nada entre nosotros”, aseguró Ana a la revista.

Cabe mencionar que Ana anunció el 6 de noviembre de 2024 que se separaba de su esposo Yeison Ruiz, quien es un empresario colombiano, después de tres años de matrimonio. Según Ana dijo que la separación se dio porque iban por caminos separados.

Hasta ahora ni Ana Parra o Rodrigo Romeh han confirmado su romance, pero el lunar en el brazo los delata.