EXATLON All Stars: ¿Por qué Telemundo no convocó a Norma Palafox?

Han sido decenas los atletas que han pasado por las arenas de EXATLON Estados Unidos, a lo largo de las siete temporadas en las que la “Competencia más feroz del planeta” ha estado al aire.

Dentro de ellos, Telemundo selección a 12, no todos campeones ni subcampeones, para regresar al reality show a partir del próximo lunes 21 de noviembre, en la tan esperada edición EXATLON All Stars, que por meses los seguidores del programa de televisión habían estado esperando con mucha expectativa.

Y aunque el público ha manifestado su emoción al saber que regresarán a las arenas de República Dominicana figuras como los excampeones Jeyvier Cintrón y Valeria Sofía Rodríguez, y los siempre queridos Ana Parra, Denisse “la Pantera Novoa” y Kelvin Rentería, entre otros, la gran interrogante que ha surgido en redes sociales es ¿Por qué Telemundo no convocó a Norma Palafox?, considerada una de las campeones más queridas de todo el reality.

A través de páginas como la que Ahoramismo tiene en Facebook sobre EXATLON Estados Unidos, han surgido innumerables voces de sorpresa e incluso de molestia ante la ausencia de Palafox en EXATLON All Stars.

Uno de los mayores deseos que fans han manifestado en las redes es que querían ver de nuevo a la jugadora profesional de fútbol midiéndose de nuevo contra las más grandes, pero por ahora tendrán que quedarse con las ganas.

“Y dónde está Palafox?”, “Cómo que Exatlon All STars y no está Palafox?”, “que me expliquen por que Norma Palafox no está en la lista, que fue campeona y si otras como la Pantera que supuestamente la expulsaron por mala conducta”, fueron algunos de los comentarios manifestados en redes.

“Palafox hará falta”, “Palafox ha sido de las mejores”, “sin palafox entonces apoyaré a Ana Parra”, agregaron otros fans. “Exijo a Pala y a Mack en all stars. Qué pasó con ellos? Trajeron a la mayoría de azules, muy buenos y los rojos qué pasó con ellos. Casi no le trajeron atletas buenos eso está muy disparejo”, y “Que pongan a Palafox en competencia de all stars”, dijeron también.

Otros fans se mostraron más calmados y mencionaron que confían en que Palafox entre en algún momento de la edición All Stars en calidad de refuerzo.

Hasta el momento Norma Palafox no s eha referido al tema ni a EXATLON All Stars, pero tras haber ganado la quinta edición del reality show de Telemundo, se mostró muy agradecida con el canal y el público.

“EXATLON es un reto único, te lleva al límite metal y físicamente sin duda una de las mejores experiencias de mi vida. Hubo muchos momentos donde pensé tirar la toalla, pero siempre intentaba revivir el apoyo de mi madre sus palabras incondicionales y sus enseñanzas que me han convertido en la mujer que soy”, dijo la mexicana, tras ganar la competencia. “También intentaba alimentarme de esa energía de todos ustedes que sabía que estaban apoyándome desde afuera. Estuvieron en mi mente en todo momento, me ayudaron a retarme y superarme a mi misma y por ello les digo GRACIAS😍”.

Dinos si también eres de los que echará de menos a Palafox en la edición All Stars.