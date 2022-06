De EXATLON a HOLLYWOOD: Adelanto de Nate Burkhalter en el cine

A lo largo de las seis temporadas del exitoso reality deportivo de la cadena Telemundo Exatlon Estados Unidos, los ganadores de este importante reto de estrategia y atletismo logran, junto a su triunfo, una importante exposición que les permite alcanzar más de un sueño, tal ha sido el caso de Nate Burkhalter, el ganador de la cuarta temporada, que luego de su triunfo en la cuarta edición de la llamada “competencia más feroz del planeta”, ha viajado con el mundo llevando un mensaje de fe, ¡e incluso ha incursionado en el cine! y ahora llegó el momento de ver el esperado avance en la que Burkhalter hará su debut como actor.

El pasado mes de marzo del año 2021, Nate Burkhalter anunció a través de sus redes sociales que, luego de un viaje por toda latinoamérica, estaba grabando una película de la cual formaría parte con un pequeño papel. La cinta lleva por nombre “Pulled From Darkness” (Extraído de la oscuridad), y por tal motivo, Burkhalter estuvo viajando a Fort Wayne, Indiana por tres días para grabar su personaje.

La sinopsis de la cinta “Pulled From Darkness”, de acuerdo al sitio web de IMDB, “está inspirada en la historia de la vida real de una mujer que fue secuestrada en la noche, arrancada de sus tres hijos pequeños y vendida para el tráfico después de que su esposo la perdiera en un juego de cartas. Después de vivir en una celda de concreto a oscuras durante tres años, se puso tan enferma que sus captores arrojaron su cuerpo a la calle. Se despertó de un coma en un hospital, donde una enfermera compasiva se hizo amiga de ella y se unió a ella en la búsqueda milagrosa de sus hijos desaparecidos.”

Sobre su participación, el productor de la cinta, George A. Johnson informó lo siguiente a través de sus redes sociales:

“Estamos muy complacidos de anunciar la participación del “American Ninja Warrior”, Nate Burkhalter en la película “Pulled From Darkness”, como uno de los hombres de Borysko. Nate ha demostrado gran estrategia en sus participaciones en “American Ninja Warrior”, no sólo triunfó en todos los obstáculos, lo hizo mientras se recuperaba de una intoxicación y enfrentando un obstáculo que pudo potencialmente herirlo de gravedad. Nate es un atleta muy talentoso, que todo lo que hace se lo ofrece a la gloria de Dios y es un honor tenerlo en esta película.”

Adelanto de Nate Burkhalter en el cine

En ocasión de su cumpleaños, Burkhalter compartió el adelanto de la cinta con el siguiente mensaje:

“¡Hola amigos! ¡Hoy, para mi cumpleaños, les pido a todos que vean, den me gusta y compartan este tráiler de la película Pulled From Darkness! Tuve el honor de interpretar un papel muy pequeño en esta película (donde pude vencer a un tipo malo 😁), ¡y me enamoré de esta historia real que muestra una increíble esperanza y redención! Algunas ganancias de esta película se destinarán a apoyar a las víctimas de la trata de personas, por lo que les pido y animo a todos a que vean y apoyen la película cuando se estrene. ¡Asombroso e increíble trabajo de George Johnson (director/productor), Lonnie Norris (productor ejecutivo) y todo el elenco y el equipo de apoyo! ¡Esta fue mi primera experiencia en un set de filmación, y ME ENCANTARON las amistades y el compañerismo que se formó! ¡Déjame saber lo que piensas en los comentarios a continuación, y gracias por ayudarme a apoyar algo que traerá ESPERANZA y libertad a otros!”