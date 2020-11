EXATLON 5 EEUU: ¿Quién será el conductor de la temporada?

View this post on Instagram

Abrazo para todos. Quiero compartir con ustedes la noticia de que tomé la decisión de decirle adiós a Exatlón EEUU al término de esta temporada. Las razones son estrictamente personales y nada tienen que ver con mi salud. Estoy bien, tranquilo y en paz. Los ciclos deben cerrarse y este es uno que llegó a su fin. Fueron cuatro temporadas maravillosas y solo me resta agradecerle a Telemundo por esta enorme oportunidad que me ha permitido aprender y crecer profesional y espiritualmente. ¿Qué me depara el futuro? Cosas buenas. Eso lo sé y no lo pongo en duda. De momento me enfocaré en dejarlo todo en las arenas por lo que resta de temporada así como lo he hecho desde el primer día porque soy y siempre seré parte de Exatlón. Me despido como generalmente reinicio cada competencia: ¡Qué continúe el Exatlón! @exatlonestadosunidos #ExatlonEEUU @telemundo