EXATLON 3 EEUU: ¿Cómo sigue Jasmín Ibarra de la lesión que sufrió en la competencia?

View this post on Instagram

Muchos anhelaban ver estas imágenes. Al transcurso del año recibía muchos mensajes sobre este video. La verdad que jamás me encontré en una posición lista para enseñarles. No sabía cómo contestar cada mensaje preguntándome “cómo sigues de tu lesión?” La verdad es que al principio fue difícil. Tenia tanta impotencia y cuestionaba a Dios el porque yo. Aparentaba una cosa en mis redes y mi historia tratando de enseñarle positivismo pero la realidad es que cada noche al dormir y estando solo en mi cuarto con el dolor sin poder dormir, solamente lloraba. No les cuento esto para que me tenga lastimaba sino que no fue fácil. Muchos de ustedes lloraron por mi cuando se enteraron de mi lesión. Muchos sufrieron conmigo pero en ese momento en vez de ver tanto apoyo, me hundía en mi “porque”. Me fe quebranto, ya no oraba, poco a poco me alejaba de Dios. Mis amigos y familiares se encargaron de siempre sacarme una sonrisa, de enviarme un mensaje, pero llegaba la noche y sufría. Sentía que jamás saldría de esto, miraba mi pie de hinchado y más sentimiento me daba. Cada mes que pasaba me probaba un tacón porque quería regresar y estar como antes. Y la verdad que mi mentalidad no estaba en la gratitud. No pensaba que estaba viva, no pensaba que con el tiempo mejoraría, no pensaba en todo los mensajes de apoyo, solo quería despertar y volver a correr. Hasta que entendí que Dios me pasaba por un proceso. Esta era mi prueba y el tan justo y fiel no me dejaría sola. Al pasar el tiempo entendí que esto me haría más fuerte en el. Que agradecida estoy por cada mensaje, cada comentario, cada like de ustedes. He recibido mensajes hermosos que de alguna manera o otra se acercaron un poco más a Dios. Y entendí que no era yo, sino el que vive en mi. Mi cirugía estaba pronosticada hacer dos. La primera arreglando la ruptura y el hueco para juntar el peroné y la tibia. Después en 6 meses me abrirían otra vez para sacar un tornillo que se hubiera puesto en la primera para juntar los huesos, removerlo, y volver a cerrar, poniendo en recuperación nuevamente. ESO NO PASÓ! No me tienen que volver abrir y ahora uso mis tacones sin ningún dolor. DIOS OBRÓ! Gracias