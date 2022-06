¿Cuántas esposas tuvo Frank Sinatra?

Frank Sinatra era conocido por su gran trayectoria musical y también por su activa vida amorosa. El legendario cantante de My Way, que murió en 1998 a los 82 años, tuvo relación con muchas mujeres famosas y llegó a estar vinculado con la actriz Lauren Bacall y la bailarina Juliette Prowse, según The Washington Post. Pero esos compromisos rotos no impidieron que el ídolo de ojos azules pasara por el altar cuatro veces durante su vida.

Esto es lo que necesita saber sobre los muchos matrimonios de Sinatra:

Sinatra estuvo casado con Nancy Barbato de 1939 a 1951

Sinatra era un joven de unos 20 años cuando se casó con Nancy Barbato, una secretaria a la que conoció cuando era adolescente, según el New York Times. Los recién casados ​​estaban tan arruinados después de su boda de 1939 que, después de casarse, regresaron a trabajar en sus trabajos mal pagados.

Se sabía que la Sra. Sinatra era una esposa cariñosa que era experta en cocinar las comidas italianas favoritas de su esposo y pasteles caseros, según The Post. A medida que crecía la fama de su esposo, también lo hacían sus aventuras con otras mujeres, entre las que se decía que se encontraban glamorosas estrellas de Hollywood como Lana Turner, Marilyn Monroe y Angie Dickinson.

Sinatra y su primera esposa dieron la bienvenida a tres hijos juntos, Nancy Jr., Frank Jr. y Tina, pero finalmente se divorciaron en 1951. Barbato murió en 2018 a los 101 años.

Sinatra estuvo casado con Ava Gardner de 1951 a 1957

Sinatra no perdió tiempo y pasó rápidamente por por segunda vez. Una semana después de divorciarse de su primera esposa, se casó con la estrella del cine, Ava Gardner. La pareja de celebridades se casó el 7 de noviembre de 1951 en Filadelfia. Luego se fueron de luna de miel a Miami y Cuba, según el Daily Mail.

Los dos habían estado manteniendo una aventura apasionada mientras Sinatra estaba casado con Barbato, según Showbiz CheatSheet, pero su posterior matrimonio de seis años fue tan volátil que Gardner se negó a tener hijos.

“‘Con Ava, papá había encontrado a su pareja”, dijo una vez la hija de Sinatra, Tina, según The Mail.

Aunque su matrimonio no funcionó, Sinatra quedó devastado cuando Gardner murió en 1990 a los 67 años, 23 años después de su separación.

Sinatra estuvo casado con Mia Farrow entre 1966 y 1968

En 1966, Sinatra se casó con la actriz Mia Farrow. La actriz de Peyton Place tenía solo 19 años cuando conoció al cantante de New York, New York, de 48 años.

“Me enamoré al instante”, dijo Sinatra sobre su atracción instantánea por la joven estrella de telenovelas, según Showbiz Cheatsheet. “Me encantaba ese cabello, hombre. Creo que el cabello es lo que me atrapó”.

La pareja se casó el 19 de julio de 1966 en una breve ceremonia en el Hotel Sands de Las Vegas, según Martha Stewart.com. Pero el matrimonio también fue breve. Dos años después de intercambiar votos, Sinatra entregó los papeles de divorcio a Farrow mientras estaba en el set de su película revelación, Rosemary’s Baby.

Farrow luego le dijo a Vanity Fair que Sinatra tuvo problemas con su carrera durante su matrimonio y no quería que ella hiciera ninguna película. Farrow admitió que si hubiera suspendido su carrera, el matrimonio probablemente habría durado. También se burló de que ella y Sinatra “nunca se separaron realmente”, a pesar de que él se casara con otra mujer en la década de 1970. Farrow insinuó que la legendaria cantante podría haber “posiblemente” engendrado a su hijo Ronan Farrow, quien nació en 1987.

En 2017, Farrow le dijo a RTE Radio 1 que amaba a Sinatra “hasta el día de su muerte y más allá”.

“Era el amor de mi vida”, dijo.

El cantante estuvo casado con Barbara Sinatra desde 1976 hasta su muerte en 1998

El cuarto matrimonio de Sinatra fue el más largo. En 1976, Sinatra fue al altar por última vez cuando se casó con la modelo y socialité Barbara Marx, la ex esposa del actor Zeppo Marx, según Hollywood Reporter. Los dos se conocieron por primera vez en la década de 1950 cuando Sinatra estaba casado con Gardner y permanecieron juntos hasta la muerte de Sinatra en 1998.

Juntos, la pareja de celebridades fundaron el Centro Infantil Barbara Sinatra en el Centro Médico Eisenhower y el Torneo de Golf de Celebridades Frank Sinatra, según THR.

Cuando se le preguntó por qué su matrimonio con Sinatra funcionó cuando los otros no funcionaron, Barbara Sinatra le dijo una vez al Desert Sun que trató de “analizarlo”.

“Creo que es porque éramos amigos antes de ser pareja”, dijo. “Es algo que no puedes explicar por qué o cómo sucedió”.

En cuanto a los rumores de la infidelidad de Sinatra más adelante en la vida, le dijo al medio que no creía en las afirmaciones de Farrow de que su difunto esposo “posiblemente” engendró a su hijo Ronan en la década de 1980, calificando la historia de “falsa” y “un montón de basura”.

Barbara Sinatra murió por causas naturales en 2017 a los 90 años.