Se desplomó escenario donde se iba a presentar Alicia Villareal – VIDEO

Como parte del festejo para el Día de las Madres, se iba a llevar a cabo un concierto el pasado jueves 8 de mayo de 2025 en la alcaldía Gustavo A. Madero en México, pero las cosas no resultaron como todos los organizadores del evento llamado “Grandiosas”, esperaban, debido al repentino colapso del escenario en donde iban a cantar los artistas invitados, así lo reportó el medio El Universal.

De acuerdo con información de los medios locales, los hechos ocurrieron cuando los organizadores del concierto “Grandiosas” en donde se iban a presentar Ana Cirré, Ángela Carrasco y Alicia Villarreal, se vieron en la obligación de cancelar todo lo que tenían preparado para esa noche del jueves, tras el colapso del escenario, minutos después de que las artistas hicieron pruebas de sonido.

Según informó el productor de “Grandiosas” Hugo Mejuto, a eso de las 15:50 horas de la tarde de ese jueves debido a los fuertes vientos lluvias, la estructura se vio afectada y se desplomó por completo 20 minutos después de que la cantante regiomontana Alicia Villarreal fuera la última en realizar su prueba de sonido.

“Hicimos el soundcheck estando ahí. Por fortuna Alicia Villarreal acababa de bajar; Alejandra Avalos, Ana Cirré y Ángela Carrasco también están bien. Ya había dado corte al soundcheck y en el lugar quedaba poca gente, creo que iba haber un abridor y seguía su prueba de sonido. Ya habían pasado todas a hacer su prueba de sonido. Nada más estábamos Alicia Villarreal y yo pasando algunos efectos especiales que íbamos a tener para la noche de hoy y 10 minutos después de haber tomado la camioneta y venir hacia acá, es cuando me entero del incidente”, declaró a Televisa Espectáculos, citado por Univision.

Tras ello, parte de la estructura metálica del escenario se vino a bajo, provocando que unas siete personas resultaran lesionadas, por lo que cual tuvieron que cancelar de inmediato el evento. Según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, el motivo de este accidente, fue por las fuertes rachas de viento registradas en la zona.

“Cabe señalar que, a través del Sistema de Alerta Temprana, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó, en su boletín meteorológico de las 14:00 horas, la posibilidad de lluvias y rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 50 km/h”, dijeron según Proceso.

A raíz del accidente, que dejó consternados a todos, el alcalde Janecarlo Lozano dijo en conferencia de prensa citada por Univision, que un total de ocho personas se vieron afectadas y que todos ellos eran trabajadores del evento, quienes fueron los encargados de instalar el escenario, pero que afortunadamente, no corrían peligro alguno.

Luego del lamentable hecho, la misma Alicia Villarreal se pronunció por medio de su cuenta oficial de Instagram en donde cuenta con más de un millón de seguidores, asegurando que estaba muy triste por lo sucedido, debido a que tenía ya su show planeado para celebrar el Día de las Madres en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

“Con mucha tristeza estoy viendo lo sucedido. Lamento mucho no presentarme en el show que teníamos programado donde me invitaron a participar en ‘GranDiosas’. Íbamos a festejar a las mamás que bien merecido lo tienen. Mi equipo de trabajo está bien, está conmigo. Estamos reunidos y ellos me informan que hay personas lastimadas”, comenzó diciendo Alicia Villarreal en su video.

“De verdad lo lamento muchísimo. Espero que se recuperen pronto y que estén muy bien. Para mí siempre es importante que la gente que trabaja directa o indirectamente estemos en un área segura, que nuestro trabajo esté de la mejor manera porque así debe de ser para poder dar un gran espectáculo. Les mando todo mi cariño, que estén muy bien y espero que nos veamos muy pronto”, añadió.

