Erik Hayser anuncia su nuevo rol protagónico: ¿De qué se trata? (+ENTREVISTA)

El servicio de streaming de ViacomCBS, Paramount+, ya cuenta con los diez episodios del thriller policial Asesino del Olvido (Before I Forget).

Protagonizada por los actores Damián Alcázar, Paulina Gaitán y Erik Hayser, la serie narra la historia de Pascual (Alcázar), un hombre a quien le diagnosticaron principios de Alzheimer y, antes de perder la memoria, decide buscar justicia por un crimen ocurrido en el pasado. En su camino se cruzará con Jimena (Gaitán), una investigadora que está detrás de las pistas de unas misteriosas muertes.

Asesino del Olvido también cuenta con las actuaciones de Ari Brickman, Dolores Heredia, Giovanna Zacarías, Luis Alberti, José Antonio Toledano, Mauricio García Lozano, Armando Hernández, Juan Carlos Colombo y Ofelia Medina, entre otros.

Se trata de la adaptación de la multipremiada serie turca Persona (Sahsiyet), siendo esta versión mexicana dirigida por Ernesto Contreras y Jorge Michel Grau, y coproducida por VIS (ViacomCBS International Studios ) y Ay Yapim.





Play



Asesino del Olvido I Trailer I HBO Max #AsesinodelOlvido: Pascual busca venganza y Jimena quiere hacer justicia. ¿Quién conseguirá su cometido? 👀 Descúbrelo el 7 de Octubre. #AsesinodelOlvido en HBO Max. HBO Max es una plataforma premium de streaming en donde encontrarás tus shows y pelis favoritas de Warner Bros., DC, Cartoon Network, TNT, Adult Swim, HBO, Max Originals y muchísimo más. Todo… 2021-09-27T14:00:01Z

View this post on Instagram

En una entrevista exclusiva con nuestro colaborador Juan Espinoza, Erik Hayser nos brindó detalles sobre su proceso de preparación para interpretar al personaje de Francisco Pira, un periodista de investigación que ha hecho de su nombre un símbolo de referencia en los medios de comunicación en México, esto debido a su valentía para hablar sobre polémicos temas que muchos comunicadores mexicanos se han negado a abordar por miedo a represalias.

PREGUNTA: Más allá de lo que este proyecto pueda significar para ti en el ámbito profesional, ¿qué fue lo que te motivó a aceptar este personaje cuando el equipo de producción se acercó a ti con la propuesta?

ERIK HAYSER: “Varias cosas, pero de forma particular, el hecho de que con este proyecto, siento que no solamente me estoy expresando como artista sino que también como ciudadano de un país que necesita decirle alto a la violencia y alto a la manera en la que se ha tratado a las mujeres desde hace mucho tiempo. Me siento escuchado a través de este proyecto y de este personaje, creo que aporta algo de alguna manera para que México y este mundo sea un mundo mejor, eso me atrapó y en cuanto empecé a leer el guion dije: ‘Sí, yo quiero darle voz a Francisco Pira’.