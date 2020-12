[ENTREVISTA] Ovy On The Drums: El hombre detrás de TUSA, de Karol G, lanza el tema “Miedito o Qué?”

El artista y productor colombiano creador de hits mundiales Ovy On The Drums, quien se encuentra entre los productores latinos más reconocidos a nivel mundial, estrenó hoy su nuevo sencillo “Miedito o Qué?” junto a la estrella colombiana Karol G y el intérprete venezolano Danny Ocean.

“Para mi esta canción significa alegría y el comienzo de grandes cosas en mi carrera al tener la oportunidad de colaborar con dos grandes artistas como lo son Karol, que está en su mejor momento, y Danny que es un artista muy grande. Es una canción que a nivel musical es una propuesta muy diferente a todo lo que pasa hoy en día en la industria. Esta canción lo tiene todo y está llena de una energía increíble con la cual espero poder conectar con todos ustedes.” Aseguró Ovy On the Drums, nativo de Medellín, Colombia.

Ovy On The Drums Ft KAROL G, Danny Ocean – Miedito o Qué? (Official Video) 2020-11-25T23:00:04Z

“Miedito o Qué?” fue escrita por Ovy, Karol y Danny y por primera vez une a estos tres talentosísimos artistas. Esta canción con melodías pegajosas trata sobre dejar el miedo a un lado y arriesgarse a ir por lo que uno quiere, recuerda la importancia de vivir, disfrutar y hacer que cada momento cuente.

Sobre esto, la talentosa Karol G dijo: “Esta canción tiene una vibra muy “cool” y una energía increíble que queremos compartirle a todos en este momento.” y eso definitivamente trasciende en el video musical, filmado en Miami, FL, bajo la dirección del reconocido director Jose Sagaro de Film Heads. La pieza audiovisual muestra a Ovy, Karol y Danny disfrutando al máximo en una gran fiesta junto a sus amigos.

Ovy On The Drums: de crear éxitos para otros, al suyo propio

Con su proyecto más reciente como artista, Ovy on the Drums ha lanzado los éxitos “Inolvidable” junto a Beéle con más de 105 millones de vistas y “Sigo Buscándote” Ft. Mau y Ricky, la cual ha alcanzado más de 42M de visitas en YouTube. Ovy, entre sus logros más recientes, se destaca por su participación como productor eel álbum “Homerun” de Paulo londra que incluye canciones como “Adán Y Eva” y “Nena Maldición” ft. Lenny Tavárez y muchos más.

Además de los hits mundiales llevados al tope de las listas de popularidad en su faceta como productor, Ovy continúa consolidándose como artista y como uno de los productores más aclamados de la música latina.

