Empresas de entretenimiento cancelan estrenos de sus películas en Rusia

Las grandes empresas de entrenamientos como Disney, Warner Bros y Sony tomaron la decisión de cancelar los estrenos de sus próxima películas en Rusia tras los ataques a Ucrania.

Pronunciamiento de Disney

La medida afecta a los estrenos previstos, como “Alerta roja” de Pixar. “Dada la invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria, estamos suspendiendo el estreno en cines de películas en Rusia, incluida la próxima “Alerta roja” de Pixar”, escribió en un comunicado.

Por su parte, Disney dice que está trabajando con una ONG para brindar ayuda de emergencia y otras formas de asistencia humanitaria a los refugiados.

Sin “Batman” y “Animales Fantásticos”





Play



THE BATMAN – Main Trailer It’s not just a call… It’s a warning. instagram.com/thebatman/ facebook.com/thebatman twitter.com/thebatman thebatman.com From Warner Bros. Pictures comes Matt Reeves’ “The Batman,” starring Robert Pattinson in the dual role of Gotham City’s vigilante detective and his alter ego, reclusive billionaire Bruce Wayne. Starring alongside Pattinson (“Tenet,” “The Lighthouse”) as Gotham’s famous and infamous cast of characters… 2021-10-16T20:36:30Z

Warner Bros anunció su decisión con un comunicado. “A la luz de la crisis humanitaria en Ucrania, WarnerMedia ha pausado el estreno de su largometraje “The Batman” en Rusia. Continuaremos monitoreando la situación a medida que evolucione. Esperamos una pronta y pacífica solución a esta tragedia”, dice el comunicado. Otras películas de Warner cuyo lanzamiento en Rusia está en peligro son “Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore” la cual su fecha de estreno es el próximo mes de abril.





Play



"Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore". Trailer#2. Oficial WB Pictures (HD/SUB) “Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore”, de Warner Bros. Pictures, es la aventura más reciente del mundo mágico (Wizarding World™) creado por J. K. Rowling. El profesor Albus Dumbledore (Jude Law) sabe que el poderoso mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) entró en acción para apoderarse del mundo mágico. Dado que no puede detenerlo solo,… 2022-02-28T15:00:35Z

Por su parte, Sony Pictures se sumó a la iniciativa de estas grandes compañias , lo que supone que la cinta “Morbius” no llegará a las salas rusas el 24 de marzo tal y como estaba previsto. “Dada la acción militar en curso en Ucrania, la incertidumbre resultante y la crisis humanitaria que se desarrolla en esa región, pausaremos nuestros estrenos en cines planificados en Rusia, incluido el próximo lanzamiento de “Morbius”. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos aquellos que se han visto afectados y esperamos que esta crisis se resuelva rápidamente”, dijo un vocero de la empresa.

Paramount Pictures se une a esta iniciativa





Play



SONIC 2 LA PELICULA Tráiler Español Latino (2022) SONIC 2 LA PELICULA Tráiler Español Latino (2022) ✔ Síguenos en Facebook ► facebook.com/100558765517601 🔥 Las películas que NO debes perderte están AQUÍ ► youtube.com/playlist?list=PLmQN3oKLeL7LLsSrrctnTGx_XQQeElDJO ✔ Síguenos en Instagram ► instagram.com/sensacine ✔ Síguenos en Twitter ► twitter.com/SensaCine © 2021 – SensaCine – sensacine.com ¡Te mantenemos al tanto de todo! Suscríbete ahora y disfruta de los… 2021-12-10T01:48:37Z

Tampoco se estrenarán en Rusia las películas producidas por Paramount Pictures, la cinta “La ciudad perdida” que esta próxima a estrenarse. “A medida que somos testigos de la tragedia que está sufriendo Ucrania, hemos decidido suspender el estreno en cines de nuestras próximas películas en Rusia, incluyendo Sonic, la película 2 y La ciudad perdida. Apoyamos a todos los afectados por la crisis humanitaria en Ucrania, Rusia y nuestros mercados internacionales y continuaremos observando detenidamente la situación a medida que se siga desarrollando”, señala un comunicado.

Si bien Rusia no es un mercado crucial para Hollywood, representa una parte significativa de ingresos de taquilla. En 2021 se recaudaron en el país 601 millones de dólares de taquilla, alrededor del 2,8% de las ventas de entradas en todo el mundo.





Play



Hollywood también detiene estreno de "The Batman" en Rusia Warner Bros, The Walt Disney Co. y Sony Pictures dijeron el lunes que "pondrían en pausa" el estreno de sus películas en Rusia #TheBatman #Batman2022 #EstrenoTheBatman Para información más detallada visítanos en eluniversal.com.mx/ 2022-03-01T21:32:14Z

Estas grandes empresas del entretenimiento se unen a esta medida luego de que varias multinacionales hayan tomado su distancia de Rusia desde la invasión de Ucrania. Facebook, Twitter y Microsoft tomaron medidas para limitar la difusión de información de los medios de comunicación afiliados al gobierno ruso.