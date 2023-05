Emilio Estefan habla del encuentro de Shakira y Lewis Hamilton

Desde que Shakira, de 46 años, se mudo a Miami para empezar una nueva vida, se la ha a visto con varias celebridades. El encuentro de la colombiana y el actor Tom Cruise se hizo viral. Pero su cena con el piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton, de 38 años, creo rumores de romance. Cuando fueron vistos por segunda vez juntos paseando en yate, hizo que los rumores de romance se hagan aun más fuerte.

Pero este romance fue desmentido por Emilio Estefan. Resulta que Shakira y Lewis son amigos desde hace muchos años. Ellos se conocen del tiempo cuando la interprete de “Hip’s Don’t Lie” vivía en Miami con su ex Antonio de la Rúa.

Emilio Estefan, quien trabajo con Shakira en su álbum “Dónde están los ladrones”, asegura que la colombiana solo está pasando tiempo con amistades. “Shakira encontró el éxito en Miami y en cierto modo, creció aquí. Ella tenía la casa y se mantenía en contacto. Todo el mundo la está apoyando. Ella es como una familia para nosotros”, explicó el productor cubano durante una entrevista con The Post.

Pero esto no fue lo único que dijo el esposo de Gloria Estefan, quien asegura que Shakira no mantiene ningún romance con Tom Cruise o Lewis Hamilton, indicando que solamente se trata de una amistad que surgió desde hace muchos años y “eso es lo que hacen los amigos”. “Cuando los amigos están en Miami, se reúnen. La prensa quiere crear un romance, pero ella conoce a Tom desde hace mucho tiempo. Está enfocada en su familia”, compartió Estefan para The Post.

Shakira también mantiene una amistad muy estrecha con Alejandro Sanz, con quien trabajo en algunos de sus éxitos. También tiene una gran amistad con su compatriota Carlos Vives. “Recuerdo cuando estábamos haciendo el video de ‘La bicicleta’, que logré que rompiera el protocolo y terminamos escapándonos por el barrio, llegando al colegio de ella. En ese momento creo que ella fue como Shakira la pelaíta, la barranquillera. Le dio la orden al director de ‘síguenos ya’, y arrancamos. Y se siente ese momento en el video”, fueron las palabras hacia Shakira cuando la felicitó tras ser homenajeada en los Billboard.