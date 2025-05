Emiliano Aguilar se pelea a golpes con ex novio de Jenni Rivera – VIDEO

Un video difundido en redes sociales se volvió viral debido a sus protagonistas, pues en el se vio a Emiliano Aguilar el hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, mientras sostenía una fuerte pelea a golpes, con quien sería el ex de la cantante Jenni Rivera, así lo reportó el medio Excélsior.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 12 de mayo de 2025, cuando una cámara de seguridad captó el momento en que Emiliano Aguilar al salir de una entrevista para el programa ‘Don Cheto’ sostuvo una fuerte discusión con el hombre llamado Fernando, ex pareja Jenni Rivera, de quien lo interceptó en el estacionamiento del lugar afuera de dicha estación de radio, luego de su entrevista. En sus palabras, dice que este hombre le reclamó por su manera de hablar y los por insultos que el hijo de Pepe Aguilar había hecho en contra del presidente Donald Trump y por sus opiniones políticas sobre Estados Unidos.

Tremenda polémica 😱😱 Emiliano Aguilar se enfrenta a "el pelon" Ferni, ex de Jenni Rivera 😱😱😱 #polemica #like #EmilianoAguilar #JenniRivera #Tijuana #TIJUANA664 Publicado por Yuana Cortez en Martes, 13 de mayo de 2025

Luego de que las imágenes se hicieran virales en redes sociales, Emiliano Aguilar dio su versión de los hechos con un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, en donde dijo:

“Hay un video ahorita que está circulando de que me agarré a madrazos (…) fui con Don Cheto, no fuiste y subiste el video de la pelea; yo iba saliendo de la entrevista y sale un vato de la nada. Yo iba al carro porque ya me iba. Yo no sé quién era, pero era un vato pelón y estamos en Los Ángeles; me empieza a decir: ‘Eh ¿Tú eres el de la entrevista? y le dije ‘Simón’.

Como que el vato me quería pelear, me hizo así (posición de combate con la manos), vi que la reja estaba abierta y sin pensarlo fui y le empecé a dar en su madre. No me importa si es el ex de Jenni o no. A mí me enseñaron a defenderme, yo sé cómo defenderme y yo me voy a defender, no me importa quién seas”.

La pelea se dio afuera de las instalaciones del programa de radio Don Cheto al Aire. Según Emiliano Aguilar el video fue difundido por el mismo programa de Don Cheto, pero el locutor negó esta acusación, de acuerdo con tvynovelas.com.

Finalmente en cuanto al hombre involucrado en el altercado, se trataría del ex de Jenni Rivera, llamado Fernando, también conocido como “El Pelón” y quien de acuerdo con testigos, llegó hasta el lugar de manera espontánea y abordó a Emiliano Aguilar con reclamos tras escuchar su entrevista mientras iba en su carro escuchando.

LEER MÁS: Asesinan a la influencer Valeria Márquez en transmisión en vivo – IMÁGENES FUERTES