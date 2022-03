Elton John no pudo adoptar un niño en Ucrania por ser gay

El cantante británico Elton John reveló su deseo de adoptar a un niño huérfano ucraniano en el 2009 pero le fue imposible hecho, el cual lo inspiró a él y a su esposo David Furnish a tener una familia, pero en esa oportunidad no pudo por ser gay.





Play



Elton John, Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix) (KETMIS montage Video) #eltonjohn #dualipa #coldheart news DUA LIPA – Lose Myself = youtube.com/watch?v=T3B85CiSVKw SOURCES youtube.com/watch?v=Qy67a8MPs9Y youtube.com/watch?v=oH1KLWwAqWE youtube.com/watch?v=oH1KLWwAqWE 2021-11-14T18:23:18Z

El cantante de “Rocket Man” reveló en el podcast “At Your Service” de iHeartRadio sus deseos de ser padre. Fue durante este fin de semana que el intérprete comentó que se les negó la oportunidad de adoptar a un bebé VIH positivo de 14 meses llamado Lev.





Play



Elton John Nabs Dua Lipa, Lil Nas X & More For The 'Ultimate Zoom' Call | Fast Facts If You're New Subscribe ► bit.ly/1Jy0DbO Elton John Nabs Dua Lipa, Lil Nas X & More For The 'Ultimate Zoom' Call. —————————— Listen Free to More of Your Favorite Artists on Your Phone! ♥ Download Our App for Free in Google Play: bit.ly/1Jooo4M ♥ Download Our App for Free on iTunes: apple.co/1EJpwuA Stay on the… 2021-12-29T20:00:26Z

“Estuve cargando a este niño pequeño durante horas. Tuvimos una conferencia de prensa al final y dijeron: ‘Pareces muy aficionado a este niño. ¿Pensarías en adoptarlo? y dije: ‘¡De verdad me encantaría!’”, comentó en el podcast con su amiga y colega Dua Lipa.

Escucha el podcast aquí

“Debido a que era gay, no se me permitía de todos modos”, compartió Elton John, este hecho cambio la visión del interprete y fue entonces cuando decidió tener hijos, gracias a este niño ucraniano que les cambio la vida.

Este acontecimiento motivó al cantante a velar por sus derechos y tener la oportunidad de tener un hijo, pues actualmente él consolida un matrimonio con su esposo y es padre de familia de dos pequeños Elijah, de 9 años, y Zachary, de 11 años.

“Después de que pasara todo eso, David me dijo: ‘Bueno, ¿qué piensas de la posibilidad de tener hijos?’. Siempre le había dicho que no, pero ese niño me estaba mandando un mensaje. David me animó diciendo que podía ser padre, y fue entonces cuando decidimos tener a nuestros hijos, todo gracias a ese niño de Ucrania“, mencionó Elton John.

¿Qué dice la ley ucraniana ?

La ley ucraniana requiere que un padre adoptivo no tenga más de 45 años, significativamente más joven que la cantante británica, que tenía 62 años en ese momento. La ley también exige que los padres estén casados, pero Ucrania no reconoce la unión homosexual como matrimonio, según News Hub.

“Elton John no podrá adoptar a un niño ucraniano y si presenta esa solicitud, lamentablemente la denegaremos”, dijo en ese momento el ministro de Familia, Juventud y Deportes de Ucrania, Yuriy Pavlenko. “La ley es la misma para todos: para un presidente, para un ministro, para Elton John”.

Elton John no solo es un reconocido músico también ha sido un destacado activista y patrocinador de las organizaciones involucradas en la lucha contra el VIH/SIDA en todo el mundo, su mensaje de inclusión lo ha convertido en referencia de una comunidad.