“Ellas soy yo, Gloria Trevi”: Actrices que interpretan a Gloria Trevi

Gloria Trevi cuenta su historia en la nueva bioserie Ellas soy yo, Gloria Trevi. La cual se estrena este viernes 11 de agosto por ViX. “Nadie ha contado mi historia porque solamente yo sé lo que sentí, lo que pensé y lo que viví realmente en diferentes momentos”, dijo la cantante mexicana de 55 años a Sale el Sol.

Pero esto no significa que ella busca limpiar su imagen. “Yo no trato con esta serie de limpiar mi imagen, al contrario, estoy tratando de dar un mensaje y me estoy exponiendo brutalmente en muchos sentidos”, asegura Trevi, quien realizará una participación especial en la serie.

Trevi también escribió varios temas especialmente para Ellas soy yo, Gloria Trevi.

Los primeros cinco episodios estarán disponibles en el día de estreno y cada semana se estrenarán nuevos capítulos hasta completar los 50 episodios que conforman la serie.

La bioserie, producción de Carla Estrada, presenta la historia de Gloria de los Ángeles Treviño Ruíz, una joven de tan solo quince años que viaja desde Monterrey a la Ciudad de México, para participar en un concurso televisivo que busca encontrar a la doble de una famosa actriz juvenil. Gloria desea convertirse en estrella de la música y en ese intento un hombre que le dobla la edad se convertirá en su mentor y luego en su depredador. Durante 17 años la someterá a un viaje aterrador en el que, después de alcanzar el éxito y la fama, Gloria perderá todo y tendrá que realizar un enorme esfuerzo de resiliencia para sobrevivir y reconstruir su vida y su carrera.

Ellas son las actrices que le darán vida a Gloria Trevi

Scarlet Gruber como Gloria Trevi en la cúspide de su éxito

Regina Villaverde es Gloria de adolescente

Lu Rosette es Gloria Trevi de 11 años de edad

Valentina Delgado será Gloria Trevi a partir de los 6 años. Mientras que Luca Montellano interpretará a Trevi cuando tenía 4 años.

Reparto de “Ellas soy yo, Gloria Trevi

Ellas soy yo, Gloria Trevi, también cuenta con la participación de Gloria Trevi, Majo Edgar, Nicole Vale,Elaine Haro, Luisa Galindo, Victoria Viera, María José Mariscal, Mime Faisal, Evelyn Álvarez, Catalina Castelblanco, Milalray Moreno, Renata Bondoni, Andrea Gio, Norma Herrera, Patsy Pepping, Felicia Mercado,Gloria Mayo, Eduardo Capetillo, Alberto Casanova, Gonzalo Guzmán, Sian Chiong, Liliana Regueiro, Edith Zúñiga, Tamara Zúñiga, Charly Mario, Raquel Bigorra, Lina Radwan, Nashla, Michel López y Gustavo Mata.