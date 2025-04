Elizabeth Gutiérrez se va contra El Gordo y la Flaca

La actriz Elizabeth Gutiérrez se defiende legalmente después de que el paparazzi Jordi Marti, reportero de El Gordo y la Flaca, dijo que la actriz de la nueva serie “Velvet, el nuevo Imperio” tuvo algo que ver con el arresto de William Levy, el pasado 14 de abril en el restaurante Baires Grill en Miami. “Ojo a lo que me llega, la información que me llega desde Miami.

Durante el show de El Gordo y la Flaca, Jordi dijo: “Atención a la bomba que voy a soltar: la dueña del restaurante del altercado es íntima amiga de Elizabeth Gutiérrez y me trasladan, que diga, que la cosa huele mal, que pudo ser una trampa que le pusieron a William Levy. No es oficial”. El presentador Raúl de Molina lo interrumpe y le pide que no siguiera: “Jordi, Jordi, espérate, te tengo que parar ahí para no meternos en problemas. Vamos por parte. Si la dueña del restaurante es amiga de Elizabeth, quiere decir que como ese restaurante está en Weston y ellos viven ahí, seguro que Elizabeth Gutiérrez ha ido en muchas ocasiones”.

El Gordo agregó que no se puede decir que Gutiérrez le haya tendido una trampa al padre sus hijos. Pero Jordi volvió a mencionar que es información que él ha recibido. “Ojo, ojo, que yo no estoy afirmando nada, yo digo lo que a mí me trasladan: ‘oye, Jordi, que la dueña del restaurante es amiga de Elizabeth Gutiérrez, que la cosa es extraña y rara’”.

Elizabeth Gutiérrez responde con comunicado

Tras la nota de El Gordo y la Flaca, Elizabeth Gutiérrez reaccionó con un comunicado: “Lamentablemente, en la actualidad, cualquier individuo con acceso a herramientas tecnológicas y un canal de difusión convencional puede autodenominarse reportero. Sin embargo, ni el ejercicio periodístico ni la libertad de expresión constituyen una licencia para calumniar, difamar o agredir la dignidad de una persona”.

Además de esto, señalaron: “Los derechos a la intimidad, la vida privada, el honor, la reputación, el prestigio y la propia imagen no se negocian. Su respeto es exigible aun tratándose de personas consideradas de proyección pública, ya que su violación genera consecuencias graves, irreparables en muchos casos, y que en su dimensión legal pueden configurar actos de difamación, discriminación y violencia mediática, como ha venido ocurriendo sistemáticamente en perjuicio de nuestra representada”.

Por ahora, Jordi Martin ni el equipo de El Gordo y la Flaca han hablado del tema