Eliminaciones Dancing With the Stars 2020: ¿Quiénes fueron eliminados anoche en DWTS?

Al final del episodio de este martes 22 de septiembre de la temporada número 29 de Dancing With the Stars, la primera pareja fue eliminada de la competición y, enviada a casa.

¿Quién fue enviado a casa y qué sucedió durante la segunda semana de DWTS? Siga leyendo para saberlo.

CUIDADO CON LOS SPOILERS A CONTINUACIÓN. Desplácese hasta el final del artículo para averiguar quién fue eliminado.

De cara a la semana dos de la competición, Skai Jackson y su pareja Alan Bersten estaban empatados en la tabla de clasificación junto a la pareja de la actriz Justina Machado y su Sasha Farber. Ambas parejas obtuvieron 21 puntos de los 30 posibles. Carol Baskin y su compañero Pasha Pashkov estaban en la última posición, con tan solo 11 puntos.

Nev Schulman y Jenna Johnson fueron la primera pareja de la noche en actuar. Bailaron un Cha-Cha y fue una de las presentaciones más enérgica de todo el show. Los jueces se burlaron de Schulman por el vello de su pecho, pero elogiaron su presencia en el escenario, sus giros y movimientos de los pies. Obtuvieron tres 7 de los jueces para un total de 21 puntos de 30 y 41 puntos de 60, por sus dos primeras actuaciones.

Skai Jackson y su compañero Alan Bersten fueron los siguientes, interpretando una samba con la canción “Miss Independent” de Ne-Yo. Jackson estaba notablemente conmocionada por un error que cometió al principio de la presentación, pero Derek Hough la animó recordándole que “un revés te prepara para un regreso”. Solo obtuvieron 15 puntos de 30, para un total de 36 sobre 60 en ambas semanas.

Johnny Weir y Britt Stewart interpretaron un Tango con la canción “Pokerface” de Lady Gaga. Este tema fue significativo para Weir porque pudo actuar en “Pokerface”, con la bendición de Gaga, durante los Nationals de patinaje artístico en 2010. Obtuvieron 18 puntos, para un total de 36 sobre 40.

Justina Machado y Sasha Farber realizaron un Foxtrot y los jueces las aplaudieron por sus habilidades como bailarinas. Obtuvieron otros 21 puntos de 30, para un total de 42 sobre 60.

Monica Aldama y Val Chmerkovskiy interpretaron un Jive con “Shake It Off” de Taylor Swift. Val estaba visiblemente decepcionado por su puntaje de solo 16 puntos de 30, sumado al de la semana anterior les dio un total de 35 de 60.

AJ McLean y Cheryl Burke bailaron el Foxtrot con “Ain’t That a Kick to the Head”, que le dedicó a su esposa. Anotaron 19 puntos de 30 por su presentación.

Después de que Anne Heche y Keo Motsepe realizaran su Foxtrot, Hough les dio una crítica constructiva para que prestaran atención en mejorar la tensión del cuerpo cuando estén bailando. Bruno Tonioli elogió a Motsepe por la coreografía y la cantidad de movimiento que habían en el baile para que Heche los interpretara. Obtuvieron 18 puntos de 30; junto con el de la semana pasada, lograron 36 puntos en total.

Nelly y Daniella Karagach bailaron un Cha-Cha al ritmo de “Let’s Groove” de Earth, Wind & Fire, con una puntuación de 18 puntos. Su puntaje total entre las dos semanas fue de 34.

Chrishell Stause y Gleb Savchenko interpretaron una Rumba bastante movida con la canción “This Is Me” de The Greatest Showman para su segundo baile del programa. Los jueces aplaudieron su mejoría y aumento de confianza, y esto se vio reflejado en sus puntajes; la pareja obtuvo 18 puntos de 30, para un total de 31 de 60.

El All-Star de la NBA Charles Oakley y su compañera Emma Slater bailaron un Cha-Cha y obtuvieron tres 5 de los jueces, lo que fue un total 27 de 60 puntos en ambas semanas.

Jesse MetCalfe y Sharna Burgess bailaron Foxtrot y los jueces destacaron la química que tenía la pareja en el escenario. MetCalfe le dijo a la presentadora Tyra Banks que aprenderse la coreografía fue la parte más difícil de todo y admitió que se frustra mucho cuando no le sale a la perfección. Los jueces puntuaron su baile con un 20 de 30, para obtener 38 puntos de 60 entre sus dos primeros bailes.

Jeannie Mai y Brandon Armstrong bailaron un Cha-Cha en su segundo baile de la temporada. Obtuvieron tres 6 para un total de 18 puntos de 30.

Antes de que Carole Baskin y Pasha Pashkov actuaran, Baskin le dijo a Pashkov que su papel de ‘Tiger King’ fue negativo y que recibió muchas críticas, algo que fue muy duro para toda su familia. Ella está compitiendo en Dancing With the Stars para que su hija pueda decirles a sus amigos “Esa es mi mamá”. Bailaron el vals vienés al ritmo de “¿Qué hay de nuevo, gatita?” y obtuvieron 16 puntos de 30, una gran mejoría con respecto al puntaje de la primera semana.

Vernon Davis y Peta Murgatroyd bailaron un Paso Doble con “We Found Love” de Rihanna y Calvin Harris. Obtuvieron 18 puntos de 30, para un total de 35 de 60 en ambas semanas.

Por último, Kaitlyn Bristowe y Artem Chigvintsev hicieron la última presentación de la noche, a pesar de que Bristowe sufrió una inesperada lesión en el tobillo justo antes del espectáculo, los jueces elogiaron su desempeño y la calidad de sus movimientos, a pesar de bailar con un tobillo lastimado. Obtuvieron 22 puntos de 30 para un total de 42 sobre 60 en ambas semanas.

Al final de la noche, llegó el momento de revelar a las dos parejas que peor se desempeñaron y que estaban en riesgo de eliminación. Las dos parejas sentenciadas de la segunda semana de Dancing With the Stars fueron Carole Baskin y Pasha Pashkov y Charles Oakley y Emma Slater.

