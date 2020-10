El rapero Tekashi 6ix9ine es hospitalizado por una sobredosis. ¿De qué se trata?

El rapero Tekashi 6ix9ine fue hospitalizado a principios de esta semana. Según The Shade Room, el emcee de Brooklyn fue admitido en el hospital después de consumir demasiada cafeína y sobredosis de pastillas para la pérdida de peso.

6ix9ine, de 24 años, le dijo a The Shade Room que ha estado tomando pastillas de Hydroxycut para ayudarle a perder peso y el 29 de septiembre, tomó dos píldoras en lugar de la dosis recomendada de una al día. Dijo que también estaba bebiendo café de McDonald’s, lo que, según el artista, exacerbó la reacción. Comenzó a sudar excesivamente debido a esta combinación.

El interprete de “Trollz” dijo que comenzó a tomar las pastillas porque había aumentado de peso desde que fue liberado de la prisión. Dijo que su peso subió hasta 200 libras y que ahora está en 177 libras. Agregó que no volverá a Instagram hasta que alcance su peso objetivo de 150 libras. El último post que subió a Instagram fue el 11 de septiembre de 2020. Desde entonces ha sido dado de alta del hospital.

6ix9ine fue sentenciado a dos años en prisión en 2019

6ix9ine's Lyrics Used To Sentence Rapper To 2 Years | Genius NewsControversial Brooklyn rapper 6ix9ine was sentenced to 24 months in prison today followed by five years of supervised release for his role in a variety of gang-related crimes, defying some predictions that his cooperation with authorities would lead to his immediate release but shaving decades off his potential maximum sentence. Read more on Genius: https://genius.com/a/6ix9ine-sentenced-to-24-months-in-prison-in-gang-trial… 2019-12-18T22:22:24Z

En 2018, 6ix9ine, cuyo nombre de pila es Daniel Hernández, fue acusado por posesión de armas de fuego y cargos por chantaje, informó el Washington Post. Fue acusado de ser miembro de la ganga Nine Trey Gangsta Bloods y participar en robos armados, venta de drogas, tiroteos y asaltos, informó el Post. Según el New York Times, la acusación formal decía que 6ix9ine también fue acusado de filmar un robo a punta de pistola cometido por compañeros de ganga en Times Square, en la ciudad de Nueva York. Cuando el FBI allanó un apartamento que estaba alquilando en septiembre de 2018, encontraron un arma de fuego AR-15 junto con una mochila que contenía la identificación de la víctima del robo y tarjetas de crédito, señaló el Times.

Su abogado, Lance Lazarro, dijo en una declaración que el rapero de “Gunmo” era inocente.

“Un artista que pinta una ‘imagen de pandillero’ para promover su música no lo convierte en miembro de la compañía”, dijo. “Sr. Hernández se convirtió en víctima de su compañía y luego tomó medidas al despedir a los empleados y denunciar públicamente esta empresa a través de un show matutino. Luego amenazaron su vida, lo que dio lugar a que este caso fuera presentado inmediatamente”.

Después de ser acusado, 6ix9ine se convirtió en informante y cooperó con la investigación. Ayudó a los fiscales a condenar y encarcelar a muchos miembros de los Nine Trey Bloods, que también eran sus asociados, informó el Times. Cuando fue sentenciado a dos años de prisión federal en diciembre de 2019, el juez Paul A. Engelmayer dijo que le impresionó la cooperación de 6ix9ine.

“Tu cooperación fue impresionante”, dijo el juez según The Times. “Lo cambió todo. Fue completa y valiente. Ha sacado lo mejor de ti, y deberías estar orgulloso de ti mismo por ello”.

Como ya había servido 13 meses, recibió crédito por el tiempo que sirvió. Debido a la pandemia de COVID-19, 6ix9ine fue posteriormente concedido una liberación temprana de la prisión. Como tiene asma, se dictaminó que estaba en riesgo de contraer el virus tras las rejas y fue liberado en abril de 2020.

“La pandemia de COVID-19 es extraordinaria y sin precedentes en los tiempos modernos de esta nación”, escribió el juez Engelmayer al conceder su liberación, informó ABC. “Representa un peligro claro y presente para la sociedad libre por razones que no necesitan elaboración”, escribió Engelmayer en su orden. “COVID-19 presenta un mayor riesgo para los acusados encarcelados como el Sr. Hernández con enfermedades respiratorias como el asma”.

ABC también dijo que Lazzaro dijo que 6ix9ine había estado experimentando algunos síntomas alarmantes al solicitar su liberación.

“Sr. Hernández se ha quejado con los oficiales de la prisión esta semana de falta de aliento, pero aparentemente el guardián de su centro no permite que el Sr. Hernández vaya al hospital a pesar de la recomendación del director médico de la institución de que el Sr. Hernández sea tratado por un médico en un hospital”, dijo.

Fue liberado cuatro meses antes de que su sentencia hubiera terminado y sirvió el resto de su tiempo bajo arresto domiciliario, informó CNN.

Esta es la versión original de la historia.