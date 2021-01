Legendario rapero Dr. Dre es hospitalizado por un aneurisma cerebral

El mundo del hip-hop se encuentra en suspenso después de enterarse que el legendario rapero Dr. Dre, cuyo nombre de nacimiento es Andre Romelle Young, sufrió un aneurisma cerebral, como informó TMZ por primera vez.

El magnate del hip-hop de 55 años fue trasladado de urgencia al hospital en ambulancia el 4 de enero y llevado directamente a la UCI del hospital Cedars Sinai en Los Ángeles. Dre todavía se encuentra en la UCI hasta el martes 5 de enero. En cuanto a su última actualización de salud, las fuentes le dijeron a TMZ que está “estable y lúcido”, pero los médicos no están seguros de qué causó el sangrado en primer lugar.

Mientras tanto, los médicos continuarán realizando una serie de pruebas para tratar de averiguar qué sucedió y si hay otros problemas de salud posiblemente relacionados. Este artículo se actualizará a medida que se reciba más información.

El rapero de “What’s the Difference” se encuentra actualmente en medio de un divorcio muy publicitado y desagradable con su esposa de 24 años, Nicole Young. La pareja se retiró en junio de 2020, según documentos de la corte del condado de Los Ángeles citados por The Blast . Young presentó el 29 de junio y citó “diferencias irreconciliables” como la razón.

Ella está pidiendo manutención conyugal de Dre, cuyo patrimonio neto estimado es de alrededor de $800 millones, informó TMZ. Dre y Young comparten dos hijos adultos, Truice y Truly. Debido al estado de salud actual del rapero, es muy probable que la audiencia en el centro de Los Ángeles se pospondrá para una fecha posterior.

Young le pide al juez que rechace el acuerdo prenupcial de la pareja, que firmó en 1996, pero afirma que Dre lo rompió al principio de su matrimonio. El cofundador de Beats By Dre, sin embargo, niega haber hecho tal cosa. Young está pidiendo $2 millones al mes en manutención temporal del cónyuge y $5 millones para honorarios de abogados, según el medio.

Nacido en Compton, California, Dre, fundador de Aftermath Entertainment y Beats Electronics, y anterior propietario de Death Row Records, es querido en todo el mundo. Después de comenzar su carrera con N.W.A., su álbum debut en solitario, The Chronic, instantáneamente lo convirtió en uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos. El icónico disco incluyó el éxito, “Nuthin But a ‘G’ Thang”, y ganó su primer premio Grammy a la mejor interpretación en solitario de rap por “Let Me Ride”.

Con Aftermath Records, produjo las carreras de Eminem, 50 Cent y Snoop Dogg. Ha ganado seis premios Grammy y sus primeros trabajos inspiraron la película biográfica de 2015 Straight Outta Compton. También protagonizó la serie documental de HBO, The Defiant Ones, con el cofundador de Beat By Dre, Jimmy Iovine.

La noticia de que el magnate del rap estaba en la UCI sacudió a amigos, celebridades y fanáticos el martes por la noche, quienes expresaron sus buenos deseos y oraciones en Twitter.

El periodista de rap, Debating Hip-Hop, tuiteó: “Dr. Dre es una de las figuras más influyentes e impactantes del hip-hop, si no la más influyente. Desde N.W.A, hasta Aftermath, ha allanado el camino durante 4 décadas”.

Regardless of Dr. Dre’s controversial past, he is one of the founding fathers of what we all embrace today. There’s no rapper that we praise as great that hasn’t been inspired by him.

