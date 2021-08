¿Cómo ver el documental de HBO sobre Barack Obama (2021) en línea?

El documental de tres partes sobre el presidente Barack Obama, “Obama: En busca de una unión más perfecta”, se estrena este martes 3 de agosto a las 9:00 p.m. ET/PT en HBO.

Si no tiene cable, puede ver “Obama” en HBO Max después de que se transmita por HBO, pero HBO Max ya no ofrece una prueba gratuita, así que aquí hay otras formas en que puede ver “Obama” en línea:

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes : “Entretenimiento”, “Choice”, “Ultimate” y “Premier”. EE.UU. está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Firestick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

AT&T TV Prueba Gratis

Una vez registrado en AT&T TV, puede ver “Obama” en vivo o bajo demanda en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone , Teléfono Android, iPad o tableta Android.

O puede mirarlo en su computadora a través del sitio web de AT&T TV.

Ya sea que ya tenga Hulu o quiera suscribirse a una nueva suscripción, HBO está disponible como complemento de Hulu o Hulu con Live TV. Si es un suscriptor nuevo, puede comenzar una prueba gratuita de 30 días de Hulu regular más el complemento de HBO:

Hulu With Live TV Prueba Gratis

Una vez registrado, puede ver “Obama” en vivo o bajo demanda en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4 , Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

O puede mirarlo en su computadora a través del sitio web de Hulu.

Avance de “Obama: en busca de una unión más perfecta”





Play



Obama: In Pursuit of a More Perfect Union (2021) | Official Trailer | HBO The three-part documentary, Obama: In the Pursuit of a More Perfect Union, chronicles the personal and political journey of President Barack Obama, as the country grapples with its racial history. Through the story of one man irrevocably bound to the history of a country, the documentary reflects on the country's past and present national identity.… 2021-07-21T16:00:04Z

Este nuevo documental de tres partes de HBO narra “el viaje de un presidente y los desafíos de construir un Estados Unidos más inclusivo … mientras el país lidia con su historia racial”, según el comunicado de prensa de HBO.

Continúa:

Tejiendo conversaciones con colegas, amigos y críticos, e intercaladas con sus propios discursos y entrevistas noticiosas, la serie comienza con la infancia de Obama y nos lleva a través de su perspectiva como el hijo de una madre blanca de Kansas y un padre africano, su formación espiritual por una generación de líderes negros y sus esperanzas de una América más inclusiva. A través de la historia de un hombre irrevocablemente ligado a la historia de un país, “Obama: En busca de una unión más perfecta” reflexiona sobre la identidad nacional pasada y presente del país. Con la claridad de la retrospectiva y la perspectiva de los últimos cuatro años, “Obama: en busca de una unión más perfecta” forma una imagen coherente de Estados Unidos bajo su primer presidente negro. La presidencia de Obama fue única en la historia de Estados Unidos, pero lo que fue un paso histórico para el país también expuso la necesidad siempre presente de abordar desafíos profundamente arraigados en torno a la raza, la justicia racial y nuestra historia. La serie proporciona contexto, conocimientos y críticas de una amplia gama de participantes, entre los que se incluyen: la autora Jelani Cobb; Representante John Lewis; el consultor político David Axelrod; El Rev. Alvin Love; el autor Michael Eric Dyson; la periodista Laura Washington; El reverendo Jeremiah Wright; la periodista Michele Norris; El editor del New Yorker David Remnick; El Rev. Al Sharpton; el profesor Cornel West; el político Jesse Jackson; el autor Ta-Nehisi Coates; Sherrilyn Ifill de la NAACP; la asesora política Valerie Jarrett; el profesor Henry Louis Gates Jr .; el actor Keegan-Michael Key; la ex funcionaria del gobierno Shirley Sherrod; el periodista David Maraniss; el profesor Ken Mack; el redactor de discursos Jon Favreau; asesor Broderick Johnson; y el representante Bobby Rush.

La primera parte del documental se estrena este martes 3 de agosto y analiza la educación de Obama en Kansas, vivir y crecer en Hawai, y su educación en la Universidad de Columbia y la Facultad de Derecho de Harvard.

La segunda parte, que se transmitirá el miércoles 4 de agosto, explora su carrera presidencial en 2008, y la tercera parte, que se transmitirá el jueves 5 de agosto, profundiza en los años de la Casa Blanca y los “formidables obstáculos que enfrentó Obama al tratar de aprobar una legislación en un Congreso amargamente dividido. ”

El documental en su conjunto “encapsula al hombre y al presidente, iluminando su visión de la nación formada a partir de sus propias experiencias e identidad. A través del lente de hoy, el documental reflexiona sobre la administración de Obama con una nueva comprensión de los obstáculos personales que enfrentó y la desafiante búsqueda de la igualdad en Estados Unidos”.

“Obama: En busca de una unión más perfecta” se transmite el 3, 4 y 5 de agosto a las 9:00 p.m. ET/PT en HBO.

Esta es la versión original de Heavy.com

