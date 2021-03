La hija de Elvis Presley se divorcia otra vez

Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis Presley, ha pedido a un juez que acelere su divorcio.

Según los documentos judiciales obtenidos por TMZ el 5 de marzo de 2021, el divorcio de Presley con Michael Lockwood se inició en 2016, y ella quiere que el divorcio sea definitivo, aunque Lockwood no esté de acuerdo.

Lo que quiere que haga un juez, según el sitio de entretenimiento, es declararla no casada mientras el resto de los asuntos en disputa del divorcio continúan. Hace dos años, un juez determinó que el acuerdo postnupcial de Presley era válido, lo que significa que no tiene que pagar manutención conyugal a Lockwood, informó TMZ.

Presley le está pidiendo al juez que la declare no casada “para que pueda seguir adelante con mi vida”, informó TMZ.

Presley recibió recientemente la custodia compartida de sus gemelos con Lockwood

En diciembre de 2020, hubo otro gran avance en el divorcio de Presley / Lockwood. Ambos padres obtuvieron la custodia compartida de sus gemelos de 12 años.

Según Taste of Country, los gemelos, Harper Vivienne Ann y Finley Aaron Love Lockwood, nacieron en 2008.

El sitio informó que Lockwood expresó su preocupación en el caso de custodia de que Presley pudiera recurrir al abuso de sustancias para lidiar con el trágico suicidio de su hijo, Benjamin Keough, el verano pasado.

“El hijo de Lisa Marie Presley se suicidó a tiros en su casa (aunque ella no estaba allí en ese momento)”, declaró Lockwood en documentos judiciales, según Taste of Country. “Con toda la simpatía y el respeto debidos, esto crea un problema doble nuevo y no abordado: la seguridad de los niños y la mayor probabilidad de que Presley recaiga en la dependencia de las drogas y el alcohol”. Un juez no estuvo de acuerdo y otorgó a la pareja la custodia compartida de los gemelos.

Presley se ha casado cuatro veces

Este será el cuarto divorcio de Presley. Anteriormente estuvo casada con Danny Keough, Michael Jackson y Nicolas Cage.

Según Country Daily, Michael Lockwood es “un guitarrista y productor musical estadounidense”. Ha colaborado con muchos artistas famosos, incluidos Fiona Apple, Bijou Phillips y la propia Presley.

Se casaron en Japón con Danny Keough como padrino y Priscilla Presley acompañando a la novia por el pasillo, según Country Daily. La ruptura del matrimonio creó mucha tensión y durante un tiempo los gemelos incluso vivieron con Priscilla Presley mientras las acusaciones volaban de un lado a otro entre Lockwood y Presley.