¿Cuánto dinero cobra el ganador de American Idol?

Mientras que las personas que hacen una audición para American Idol esperan ganar el gran premio al final del programa y obtener un contrato discográfico, algunos fanáticos pueden preguntarse si todos los demás concursantes se van sin ganar nada al final del programa.

El proceso de audición para American Idol no es pagado por el programa, pero hay algunos beneficios si se consigue entrar como concursante.

Siga leyendo para obtener más información sobre cuánto se les paga a los concursantes de American Idol.

Hacer una audición para American Idol puede ser costoso

Según Fox Business, audicionar para Idol es costoso para algunos concursantes debido a los costos de viaje y hotel.

“Lo que la audiencia de televisión no ve es que si eres de San Diego y haces una audición y lo logras en St. Louis, entonces tienes que regresar a St. Louis un mes o dos después para la siguiente ronda, y luego otra vez para la tercera ronda”, dijo a Fox Business Richard Rushfield, autor de American Idol: The Untold Story. “Algunos no pueden permitírselo y abandonan”.

American Idol: The Untold Story Kindle Edition

A veces, los costos de competir se amortizan, pero no siempre es así. Forbes informó que David Archuleta, quien terminó segundo en la temporada 7 de American Idol, tuvo que viajar a San Diego desde Salt Lake City para su audición. Más tarde ganó más de $ 1.4 millones.

Los 24 mejores concursantes reciben alojamiento y comida y un presupuesto para ropa

Según E! Noticias, los concursantes que llegan a la Semana de Hollywood reciben boletos de avión y el programa paga los costos del hotel y un par de comidas al día. También se les da un presupuesto para comprar ropa.

“No volamos en primera clase”, dijo la entrenadora concursante Leslie Hunt al medio.

Sin embargo, los concursantes que quieren que sus familias en el concurso los animen no reciben dinero por eso, y esos miembros de la familia pagan su propio viaje.

Showbiz Cheat Sheet informó que cada uno de los 12 concursantes finales de cada temporada recibe $ 450 a la semana para comprarse ropa, pero esa cantidad proviene de un artículo de Fox News publicado en 2012, por lo que es probable que el número haya cambiado desde entonces.

En ese momento, los concursantes ganaban $ 1,571 más comidas por cada programa de dos horas, $ 1,303 por un programa de una hora y $ 910 por cada programa de media hora. Fox News Business dice que cada concursante tiene que unirse a la Federación Estadounidense de Artes Televisadas y de Radio (AFTRA) para cobrar ese pago. Unirse a la organización cuesta $ 1,600.

Fox News Business también informó que cuando hay una gira de verano de los 12 mejores, los concursantes reciben alrededor de $ 150,000 por sus meses de gira.

¿Cuánto dinero recibe el ganador?

The Blast obtuvo un contrato firmado por un concursante de 17 años en 2019 que reveló lo que pueden ganar los concursantes cuando ganan el programa. El contrato mostró que el ganador del programa recibe un pago de $ 250,000, pero el programa no cubre los costos de producción de música.

Cuando el programa corona a un ganador, ese ganador firma con Hollywood Records, y es entonces cuando recibe sus primeros $ 125,000. Después de eso, se les pagará $ 125,000 después de producir su primer álbum. El subcampeón del programa, si lo firma el sello, obtiene la mitad de eso.

Según The Blast, al ganador del programa se le paga $ 1,000 a la semana mientras graba su disco y luego $ 1,000 por grabación. El contrato también reveló que el concursante obtiene un presupuesto de $ 300,000 para grabar su álbum, pero tienen que pagar los costos una vez que su álbum comienza a venderse.