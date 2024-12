Día de la Virgen de Guadalupe 2024: ¿Cuándo es?

Cada año Nuestra Señora de Guadalupe en México, atrae a millones de ciudadanos locales y del mundo que quieren pedir favores o dar gracias por los milagros recibidos a la virgen más conocida en el mundo entero.

Cada 12 de diciembre en ciudad de México, la Basílica de Guadalupe celebra el cumpleaños de la “Virgen Morena”, y este 2024 el festejo religioso marcará en el calendario que será un día jueves, cuando se entone la popular canción de las “Mañanitas” a la patrona de México.

Origen de la festividad

La conmemoración del Día de la Virgen de Guadalupe tiene sus raíces en el 12 de diciembre de 1531, cuando la Virgen María se apareció por cuarta vez a Juan Diego en el cerro del Tepeyac, un lugar que hoy en día es emblemático para la comunidad católica. Según la tradición popular, Juan Diego, oriundo de Cuautitlán, buscaba ayuda para su tío enfermo. La Virgen de Guadalupe se le manifestó cerca del “Pocito” y le comunicó que su familiar ya estaba recuperado, de acuerdo con Depor.com.

Es crucial señalar que la Virgen de Guadalupe ya le había pedido a Juan Diego en tres ocasiones que llevara al obispo Fray Juan de Zumárraga al cerro, expresando su deseo de que se construyera un templo. Sin embargo, él se resistía debido a la gravedad de la enfermedad de su tío. Después de que la Virgen de Guadalupe se le apareció por cuarta vez y le aseguró que su tío estaba bien, Juan Diego se dirigió a la cumbre del cerro del Tepeyac.

En ese lugar, la Virgen le encomendó recoger unas rosas, las cuales no crecían en esa ubicación ni en esa época. Estas rosas fueron llevadas en el ayate de Juan Diego ante el obispo. Cuando desplegó su ayate para entregar las rosas, se reveló la imagen de la Virgen de Guadalupe. No obstante, no fue hasta 1667 que el Papa Clemente IX instituyó el 12 de diciembre como día de fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe. En 1824, el Congreso de la Nación declaró este día como Fiesta Nacional, según TV Azteca.

La celebración del Día de la Virgen de Guadalupe

Estados Unidos

En los Estados Unidos, por la gran cantidad de mejicanos y de ciudadanos latinos que residen, es de esperarse que la “Guadalupana” tenga también su espacio de celebración por su cumpleaños. En la ciudad de los Ángeles cientos de fieles acuden frecuentemente y en especial cada 12 de diciembre a la iglesia de Nuestra Señora en Los Ángeles, una capilla diseñada por Robert Graham, que está decorada con imágenes religiosas muchas de ellas vírgenes.

En Nueva York, también celebran a la virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, en la iglesia de San Patricio, ubicada sobre la 5ta avenida. Esta catedral siempre esta visitada por cientos de fieles pero en esta fecha especial es cuando hay mayor afluencia.

Argentina

En la Basílica Nuestra Señora de Buenos Aires, el Papa Francisco habilito dos capillas para venerar a la Guadalupana y a Juan Diego a quien declaró santo patrono de los floristas, cuando era arzobispo de Buenos Aires.

Brasil

En este país, la capilla dedicada a la virgen es relativamente nueva, pues su construcción se realizó en 2015, pero pronto comenzó a tomar popularidad entre los habitantes del país.

Israel

En la Basílica de la Anunciación en Nazaret se encuentra un mosaico con la figura de la patrona de México que es visitada por miles de creyentes durante todo el año. Según Infobae, dicha imagen es una de las más valoradas por miembros dentro y fuera de la comunidad católica ya que ven en el ícono la unidad entre naciones y razas.

Italia

En las catacumbas de la Basílica de San Pedro, en ciudad del Vaticano esta una capilla que fue inaugurada por el Papa Juan Pablo II el 12 de mayo de 1992 y en la que cada 12 de diciembre se oficia una liturgia en honor a la virgen de Guadalupe.

España

Sevilla, en donde la Virgen María tiene otro nombre y es llamada Virgen de la Macarena, tiene su espacio al interior de la Basílica de la ciudad, en un altar denominado el Altar de la Hispanidad.

Francia

En París, visita la Catedral de Notre-Dame. Dentro de su arquitectura gótica hay una capilla creada en 1949 y que se muestra intacta después del incendio del 2019. La corona que porta la virgen fue hecha en París con oro de 18 quilates, y está adornada con perlas y esmeraldas

¿Es festivo federal el Día de la Virgen de Guadalupe?

Lastimosamente ¡No! Según la Ley del Trabajo y el calendario de la Secretaría de Educación Pública, el 12 de diciembre no es un día feriado oficial, por lo tanto, todo empleado debe presentarse a trabajar en un día laboral ordinario.

Sin embargo, algunas empresas o instancias gubernamentales pueden liberar a sus trabajadores porque saben de la importancia de la celebración. En México cada mes hay muchos días festivos, entre ellos los días de muertos, el cinco de mayo, el diez de mayo o el 12 de diciembre, pero sólo algunas son consideradas como oficiales.

