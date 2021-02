Día del Presidente 2021: ¿Están los bancos abiertos?

El Día de los Presidentes se celebra el tercer lunes de cada mes de febrero, por ello, este año 2021, el Día de los Presidentes será hoy, lunes 15 de febrero de 2021.

El Día del Presidente se estableció originalmente en 1885 en reconocimiento al presidente George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. El feriado federal se conoció como el Día de los Presidentes, en honor a todos los presidentes queda tenido y tiene EE.UU., cuando se trasladó al tercer lunes de cada febrero como parte de la Ley de feriados uniformes de 1971.

Por ello, ha sido declaró un feriado federal, lo cual quiere decir que el banco central, bancos nacionales y la Reserva Federal, no estarán operando durante este día.

Sin embargo, usted podrá realizar algunas funciones por medio de los cajeros automáticos.

Los bancos no estarán abiertos el Día del Presidente 2021

• American National Bank

• BancorpSouth: Tenga en cuenta que las divisiones costeras de BancorpSouth celebran el Mardi Gras el 16 de febrero en lugar del Día de los Presidentes.

• Banco de America

• Banco de Occidente

• BBVA

• BB&T

• Capital one

• Chase

• Banco Nacional de la Ciudad

• Citibank

• Citizens Bank

• Comerica Bank

• Dollar Bank

• Eastern Bank

• First Citizens Bank

• First National Bank

• Huntington

• KeyBank

• Kitsap Credit Union

• M&T Bank

• Navy Federal Credit Union

• PNC Bank

• Regions Bank

• Sandy Spring Bank

• Santander Bank

• SunTrust: Estará cerrado, pero las sucursales en las tiendas pueden estar abiertas con servicios limitados.

• UBank (anteriormente Huntington State Bank)

• Union Bank

• U.S. Bank: Tenga en cuenta que algunas ubicaciones pueden estar abiertas, así que consulte con su sucursal local.

• Wells Fargo

Solo hay un banco que estará abierto el Día de los Presidentes:

TD Bank

¿Nos necesitas? Estamos aquí. Tenemos los horarios más completos: abrimos más temprano y cerramos más tarde todos los días, incluidos los fines de semana y días festivos. Conozca nuestros horarios y obtenga indicaciones para llegar a la sucursal de TD Bank más cercana. Las sucursales de TD Bank están cerradas los días de Año Nuevo, Día de Martin Luther King, Jr., Pascua, Día de los Caídos, Día de la Independencia, Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias y Navidad. Sin embargo, siempre puede acceder a su cuenta mediante: Portal en línea

Uso de la banca móvil

Visitar un cajero automático TD

Recuerde que las transacciones bancarias no se procesarán durante este día

¿Qué transacciones bancarias puedo realizar el Día del Presidente 2021?

Recuerde que si su banco está cerrado el Día de los Presidentes, no tiene de qué preocuparse. Puede realizar la mayoría de las transacciones en línea, por medio de la aplicación móvil de su banco o mediante un cajero automático, muchos de los cuales le permitirán retirar dinero efectivo y depositar dinero o cheques en días festivos. También es probable que su banco tenga representantes disponibles para responder a sus llamada en el respectivo servicio al cliente.

¿Qué pasa si he realizado un deposito días antes al feriado federal?

Si usted realizó alguna operación en su entidad bancaria o por medio de los portales web y aplicativos móviles durante la semana previa al lunes 15 de febrero, es posible que debido al Día del Presidente 2021, estas operaciones tomen más tiempo de lo normal. Hasta seis días hábiles, teniendo en cuenta el fin de semana y el feriado federal. Por ello, tendrá que esperar uno o dos días más para ver reflejada en su cuenta bancaria esta operación.

De igual manera, todos los pagos recurrentes que se realizan durante un fin de semana o en un feriado federal, han sido previamente programados para llevarse a cabo el último día hábil antes del fin de semana o feriado federal. Los tiempos de corte para procesar depósitos y/u otras operaciones, como pagos y transferencias, antes de un feriado federal varían, dependiendo de las forma de operar de cada banco, e incluso entre las diferentes sucursales, por lo que es mejor que usted se ponga en contacto directamente con su respectiva entidad bancaria, para obtener una información más precisa.

¿Es el Día de los Presidentes un feriado federal?

Si. El Día de los Presidentes es el tercer feriado federal y estatal del año. Es uno de varios días festivos cuya fecha cambia cada año de acuerdo con la Ley Uniforme de Días Feriados de los Lunes. Otros feriados son el Día de Martin Luther King Jr., el Día de los Caídos, el Día de la Raza, el Día del Trabajo y el Día de los Veteranos.

