Feliz Día del Padre 2024: Frases para papá

Todos los años, en el tercer domingo del mes de junio, millones de hijos estadounidenses y de distintos países del mundo honran a sus padres de sangre o de crianza.

En el “Día del Padre” que este 2024 cae el domingo 16 de junio, esta figura familiar recibirá de todos sus seres queridos regalos, presentes y cualquier detalle que les exprese cuan especiales e importantes son dentro del hogar y la sociedad.

Si en esta ocasión quieres reconocerle a tu “Padre o Padres de tu familia” todo el agradecimiento y el amor que les profesas, nada mejor que regalarle unas bellas frases de felicitaciones en su día.

25 frases y mensajes cortos para dedicar en el día del Padre.

Frases para papá en el Día del Padre 2024

❥ “Tener un padre es algo muy especial, pero tener un padre como tú es simplemente excepcional”

❥ “Un padre es amigo, maestro y consejero: todo en la misma persona”

❥ “Con cariño y mucho brío puedo gritar a todo el mundo que no hay padre como el mío”

❥ “Gracias padre por dejarme el paraguas en días de lluvia aunque tú te mojaras”

❥ “El regalo en el Día del Padre me lo haces tú a mí por ser mi padre”

❥ “GRACIAS con letras mayúsculas, una sencilla palabra que esconde todo el amor que siento por ti, papá”

❥ “Lo único que es mejor que tenerte como padre, es que mis hijos puedan tenerte como abuelo”

❥ “Eres un superhéroe sin capa y un rey sin corona”

❥ “No es que mi padre sea el mejor del mundo, sino que fue el encargado de crear mi mundo desde que nací”.

❥ “Tu amor incondicional y tu paciencia infinita hacen de ti un padre extraordinario. ¡Felicitaciones en tu día especial!”

❥ “Estoy muy orgulloso de poder decir que me parezco, aunque sea un poco a ti papá, eres todo un ejemplo para seguir”.

❥ “Tus enseñanzas y consejos han moldeado mi vida de manera positiva. Hoy celebro a un padre ejemplar.”

❥ “El amor que nos brindas como padre es un regalo precioso que nunca dejaré de valorar. Feliz Día del Padre”.

❥ “Cuando dudo me aconsejas, cuando me equivoco me ayudas y siempre estás a mi lado cuando te llamo. Gracias por todo, papá”.

❥ “Gracias por ser mi refugio seguro y por brindarme tu apoyo incondicional. Feliz Día del Padre a un verdadero héroe”.

❥ “Gracias por ser mi ejemplo de perseverancia y superación. Celebro tu paternidad en este día especial”.

❥ “GRACIAS con letras mayúsculas, una sencilla palabra que esconde todo el amor que siento por ti, papá”.

❥ “Tu fuerza y determinación como padre son admirables. Feliz Día del Padre al luchador incansable que eres”.

❥ “El dinero no da la felicidad, tampoco las cosas materiales: la felicidad es tener un padre como tú y eso no tiene precio”.

❥ “El amigo más desinteresado y fiel del mundo, te adoro papá”.

❥ “Papá, eres como un superhéroe, pero con poderes para hacer asados perfectos. ¡Felicidades en tu día!”

❥ “Papá, gracias por enseñarme que los errores son solo oportunidades para hacer algo aún más divertido”.

❥ “Gracias por enseñarme a atarme los cordones de los zapatos, por curarme las heridas en las rodillas y por ayudarme a pagar la hipoteca. ¿No cuela? ¡Felicidades, papá!”

❥ “Felicidades al papá que siempre tiene una historia embarazosa para contar en cualquier reunión familiar”.

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos