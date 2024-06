Feliz Día del Padre 2024: Frases para pareja de papás

El Día del Padre es una ocasión especial para honrar a aquellos hombres maravillosos que lo dan todo por amor a sus hijos y a su familia.

Este domingo 16 de junio de 2024 cuando una vez más se festeje esta jornada es el momento ideal para expresarle a nuestros padres todo el amor, la gratitud y el aprecio que les tenemos.

Pero no hay que olvidar que en esta nueva sociedad hay también unos padres que lo merecen todo: Los padres gay.

Ellos igualmente son dignos de que en el Día del Padre, reciban felicitaciones y expresiones de gratitud de sus hijos concebidos porque en algún momento ellos vivieron la bisexualidad , porque alquilaron un vientre, o porque tuvieron la grandeza de adoptarlos. En esta jornada a los Papas de familias homoparentales debe dárseles GRACIAS por hacer posible que un joven o niño haya podido gozar de la felicidad y la estabilidad de tener un hogar.

Unas frases con mucho cariño, ternura, y admiración, es el regalo más grande que puedes compartirle a tus Papas en su día especial.

Frases para una pareja de papás en el Día del Padre 2024

1. “Tener dos padres es mejor que solo tener uno. ¡Feliz día PAPÁS!”

2. “Si la vida me diera a elegir de nuevo, no los cambiaría por nada del mundo. Los quiero, papás.”

3. “Quiero que estén en mi vida siempre, son la luz que me guía en el camino. Feliz Día del Padre a los dos”.

4. “Feliz día a las personas a quienes quiero hasta el infinito y más allá. ¡Feliz día Padres!”

5. “Si no existieran, me los inventaría. No saben lo importante que son para mí. ¡Muchas felicidades, papás!”

6. “Bellos por fuera, pero lo más importante, bellos por dentro. Son las personas más maravillosas que tengo en mi vida. Los quiero, Papá y Papá.”

7. “Muchas gracias por llenar mi vida de amor y alegría. Feliz Día del Padre a los mejores padres del mundo”.

8. “Su dedicación y sacrificio como padres son inigualables. Les deseo un día maravilloso y con mucho amor”.

9. “Son los padres más excepcionales y de modelo a seguir para nosotros sus hijos. Feliz Día del Padre con todo nuestro cariño”.

10. “El amor que ustedes me brindan como padre es un regalo precioso que nunca dejaré de valorar. Feliz Día del Padre”.

11. “Son unos padres valientes que nunca se rinden, que enfrentan los desafíos con determinación y amor. Feliz Día del Padre a los dos, luchadores incansables de nuestras vidas”.

12. “Porque ustedes se unieron en un amor desbordante que llego hasta mí, en este Día de los Padres quiero decirles que son mi gran orgullo y que los amo con todo mi corazón ¡Los adoro mis valientes!”

