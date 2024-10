Día de los Muertos 2024: Ideas de maquillaje – FOTOS

El próximo 2 de noviembre de 2024, es la popular y tradicional fiesta mexicana del Día de Muertos, una celebración de cientos de años que tuvo su origen en la mezcla cultural y religiosa de los indígenas de la cultura Azteca y los españoles en tiempos de la conquista, y que rinde honor a los seres queridos fallecidos.

En esta jornada, el color, las serpentinas,, las luces, los desfiles y demás expresiones folclóricas se apoderan de las calles, y las personas gozan de disfrazarse y de pintarse las caras con maquillajes de personajes típicos de su país, y por eso a continuación te dejamos los mejores maquillajes populares para que te los copies en este día.

Maquillajes para el “Día de los Muertos”

La popular Catrina

Para este maquillaje necesitarás:

• Maquillaje en colores blanco y negro, y al menos dos o tres colores vivos, preferiblemente a base de agua

• Delineador de ojos negro, en lápiz, plumón o gel

• Pegamento para pestañas postizas

• Lentejuelas o pedrería

• Brochas de maquillaje, como una plana, una ancha y plana de tamaño mediano, y dos redondas pequeñas

• Toallitas húmedas para limpiar los pinceles y corregir errores

Para lograr un buen maquillaje de Catrina, es importante que el rostro quede completamente blanco, excepto las áreas que se delineen de negro. El maquillaje de base blanca representa la muerte como un igualador, eliminando las diferencias de clase y posición social.

Para crear efectos de profundidad en la calavera, se puede usar pintura negra en textura cremosa en los huecos de los ojos, la nariz y las mandíbulas.

Para que el maquillaje dure más tiempo, se puede usar un fijador en spray o aplicar un poco de fijador después de haber sellado con polvo translúcido. Para complementar el maquillaje, se puede usar un vestido elegante o un traje típico mexicano, y llevar flores de cempasúchil en el cabello o trenzas al estilo Frida Kahlo.

Maquillaje de bruja

En primer lugar, aplica un primer para preparar el rostro y, después, la base de maquillaje. Si no eres muy fan del look espeluznante, elige el tono más adecuado para tu piel. Si apuestas por un look más macabro, la base debe ser un par de tonos más clara. Añade corrector de ojeras si lo necesitas y polvos para sellar.

Contornea el rostro en la parte superior de la frente y las sienes, la parte superior de los pómulos, los bordes de la mandíbula y los extremos del tabique nasal (con un pincel más fino, si no tienes te recomendamos 15 brochas de maquillaje buenas y te contamos cómo usarlas). Recuerda que el resultado será más dramático cuanta más diferencia exista entre el tono de la base de maquillaje y el del ‘contouring’. A continuación, resalta con un iluminador la parte superior de los pómulos, la punta de la nariz y el arco de cupido.

Si apuestas por el look menos terrorífico, imprime todo el peso del ‘make up’ en la zona de la mirada y elige un maquillaje de ojo ahumado o ‘smokey eye’ en tonos oscuros, metalizados, reflectantes,… O incluso puedes decantarte por la gama de los verdes, azules, morados o burdeos. Otra gran opción son los sets de ‘face gems’ o pegatinas para el rostro con forma de cristales de colores, porque la bruja moderna que imagines por supuesto que puede, literalmente, brillar.

No te olvides de las pestañas y cúrvalas hasta el infinito con una buena máscara, o añade pestañas postizas. Tampoco te olvides de los labios: este es el mejor momento para maquillarlos del color más oscuro.

Maquillaje de Zombi

• Látex líquido

• Maquillaje al agua

• Sangre falsa coagulada

• Esponjas para maquillaje

• Pinceles

• Algodón

El primer paso en nuestro maquillaje será la aplicación de Látex líquido. Con la ayuda de una esponja, repartiremos el producto por la piel, hay que ir trabajando por zonas, para que el adhesivo no se seque. Luego, cogeremos pedazos de algodón y los colocaremos encima del Látex fresco y húmedo.

Cuando hayamos pegado el algodón en el látex, con cuidado, quitaremos el exceso en algunas zonas, para que no quede mucho volumen, ya que el resultado no quedaría igual de realista. Volvemos aplicar Látex encima del algodón, de esta manera “la mezcla” terminara de fijarse, y podremos maquillar encima de nuestra “segunda piel”.

Ahora pasamos a la boca, repetimos los mismos puntos anteriores, pero, en este caso, no retiraremos el exceso de algodón. Conseguiremos de esta manera más volumen, y daremos más realismo a nuestra boca desgarrada. Una vez seco el Látex, separaremos y rasgaremos la ‘segunda piel’ para dar un aspecto de desgarro y carne levantada, efecto de herida.

Por el resto de la cara, romperemos el Látex, a modo de llagas, para simular heridas. En la zona de la ojera, aplicaremos más Látex, y una vez seco, pellizcamos para marcar las arrugas, y dar más profundidad y aspecto demacrado.

Con una base de maquillaje de nuestro tono, maquillamos todo el rostro y difuminamos hasta el cuello. Luego hacemos una mezcla con morado, rojo y marrón, y lo aplicamos en parpados, ojeras, sienes, pómulos, arrugas naso faciales, rictus y las zonas más profundas de nuestro cuello. Ahora añadimos verde a nuestra mezcla anterior, y comenzamos a ensuciar el maquillaje, para parecer más realista. Y volvemos a repetir este paso, con el naranja.

Usando el color rojo, maquillamos el interior de las heridas, y con el negro, los bordes interiores de estas para conseguir un efecto de más profundidad. Mezclamos rojo con violeta, para ensuciar los bordes elevados alrededor de las heridas, para que parezcan infectadas.

Por último, usamos un pincel para rellenar las heridas con la sangre coagulada y, ayudándonos de una esponja de textura, aplicamos la sangre coagulada por toda la zona de la herida de la boca y algunas del rostro.

Maquillaje de Dracula o Vampiro

Pinta toda la cara de blanco utilizando una esponja de maquillaje y aplicando la pintura dando pequeños golpecitos. Delimita los ojos con pincel y pintura negra y realiza unas enormes cejas puntiagudas que nazcan desde la nariz. Pinta el característico pico del pelo de Drácula y los labios de rojo. Dibuja los colmillos del vampiro con pintura negra y al final de ellos unas gotitas de sangre con pintura roja.

Maquillaje de Momia

Lo primero que necesitas para hacer un disfraz de momia casero es una camiseta de manga larga blanca y unas mallas o leotardos también blancos. Puedes coger cualquier prenda vieja que tengas en tu armario, es preferibles que queden bien ceñidas al cuerpo. Y, por supuesto, necesitas comprar unos rollos de vendas para cubrirte por completo.

Si quieres que tu disfraz de momia se vea real, te recomendamos cortar las vendas en tiras bastante largas y sumergirlas en una infusión de té o café frío para que adquieran un aspecto envejecido. Debes dejarlas secar durante toda una noche.

El siguiente paso para hacer un disfraz de momia será envolver la camiseta y la malla o leotardo con las vendas. Para que el disfraz no se desmorone antes de tiempo es aconsejable utilizar un pegamento textil o ir cosiendo los extremos de las tiras en las prendas de ropa.

