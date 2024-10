Día de los Muertos 2024: Frases para recordar a nuestros difuntos

Llega el mes de noviembre y con el día de recordación de todos esos seres queridos que partieron hacia el más allá, dejando un gran vacío en el corazón de quien en vida los amo intensamente. Este 1 y 2 de noviembre de 2024 se conmemora una vez mas “El Día de los Muertos” y hay que estar alegres pues las almas de los difuntos guiados por la luz y el amor de sus familiares llegaran por un ratito al hogar.

En esta jornada cargada de amor y sentimiento expresemos a través de unas bellas frases a todos esos seres que tienen uno o varios ángeles en el cielo, que se celebra el recuerdo, las vivencias, los logros y todo lo que nos dejaron esos seres que ya no están con nosotros. Contrario a llorar su perdida, rindamos tributo y homenaje a todo aquello que nos dejaron.

Frases para celebrar el Día de los Muertos

⦿ “Mientras viva, tú también vivirás para siempre en mi recuerdo”.

⦿ “Siempre tendré presente tu cuerpo y tu voz, aunque pase el tiempo y no te encuentre entre nosotros, tu alma sigue conmigo”.

⦿ “Vivir en los corazones que dejamos atrás no es morir” – (Thomas Campbell)

⦿ “La muerte no llega con la vejez, sino con el olvido” – (Gabriel García Márquez)

⦿ “Día de muertos un festejo donde dos mundos son uno solo”.

⦿ “En el día de muertos, honramos a aquellos que amamos y que ya no están entre nosotros”.

⦿ “Día de Muertos es alegría… ¡pues ni la muerte nos separa de los que amamos!”

⦿ “Quien quiera gozar de veras y divertirse un ratón, venga con las calaveras a gozar en el panteón”.

⦿ “El miedo a la muerte se deriva del miedo a la vida. Un hombre que vive plenamente está preparado para morir en cualquier momento” – (Mark Twain)

⦿ “Hoy tus antepasados te bendecirán y te guiarán… ¡feliz día de muertos!”

⦿ “No se acaba el amor únicamente con decir adiós. Hay que saber que el estar ausente no compra el olvido, ni anula el recuerdo, ni nos borra del mapa”.

⦿ “No me llores, no, porque si lloras yo peno. En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero” – (Andrés Henestrosa)

⦿ “Celebramos y honramos a nuestros muertos, que aunque no los vemos siguen cuidando de nosotros”.

⦿ “La muerte no es la mayor pérdida de la vida. La mayor pérdida es lo que muere dentro de nosotros mientras vivimos” – (Norman Cousins)

⦿ “Que la vida sea tan hermosa como las flores del verano y la muerte tan bella como las hojas del otoño” – (Rabindranath Tagore)

