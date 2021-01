Día de Martin Luther King Jr: ¿Están los bancos abiertos?

Este lunes 18 de enero, se celebrará el día conmemorativo a Martin Luther King Jr., un líder que defendió los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos. Por ello, ha sido declaró un feriado federal, lo cual quiere decir que el banco central, bancos nacionales y la Reserva Federal, no estarán operando durante este día.

Sin embargo, usted podrá realizar algunas funciones por medio de los cajeros automáticos.

First Mid locations will be closed on Monday, January 18th, for Martin Luther King, Jr. Day.

For a full list of our holiday hours, click here: https://t.co/6t5MUKjTQt. #MLKDAY2021 #FirstMidHolidayClosings pic.twitter.com/QIXeCI7rKO

— First Mid Bank & Trust (@firstmidbank) January 16, 2021