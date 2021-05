Día de la Madre 2021: Versículos de la biblia para compartir a mamá

¡Feliz día de la madre! Este domingo 9 de mayo, déjale saber a tu madre que aprecias y valoras todo lo que ella ha hecho por ti, y que no existe el regalo, ni el dinero suficiente con el que puedas recompensarle todo el amor, el cuidado y la dedicación hacia ti, como a toda la familia.

Como hijo reflexiona sobre las muchas veces que no entendiste el esfuerzo de tu madre para darte alimento, educación, salud y bienestar, y que solo comprenderás o lograste comprender cuando te convertiste en padre o madre también.

Dale gracias a tu madre porque ella es el amor que perdona y espera lo mejor de ti como hijo, un amor que llega al sacrificio para darte lo mejor en la vida, y por qué fue escogida por Dios para llenarte todos los días de tu vida con una sonrisa y con la que puedes sentir la seguridad de que todo estará bien.

En este día tan especial, háblale sobre las cosas buenas que has aprendido de ella, recuérdale que su ser ha hecho de ti la mejor persona, y coméntale como sus enseñanzas la has puesto en práctica para vivir tu vida de una buena manera, y del ejemplo que serás para las generaciones venideras.

Para que honres a la mujer que creo Dios como la fuerza y la valentía de llevar la maternidad y de conducir la familia y la sociedad, aquí te dejamos diez versículos de la Biblia que puedes dedicarle a la señora del hogar.

Versículos de la biblia para compartir a mamá

1. Algo muy encantador deberás haber tenido para que Dios te haya concedido semejante privilegio de ser la protagonista en la obra de la creación de un nuevo ser.

2. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? ¡Es más valiosa que las piedras preciosas! - Proverbios 31:10

3. Sus hijos se levantan y la felicitan; también su esposo la alaba: «Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas». - Proverbios 31:28-29

4. Cuando habla, lo hace con sabiduría; cuando instruye, lo hace con amor. - Proverbios 31:26

5. 2 Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. – Génesis 21:1

6. Tener amor es saber soportar; es ser bondadoso; es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta; es no enojarse ni guardar rencor; es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. – Corintios 13:4-7 (DHH)

7. Los encantos son una mentira, la belleza no es más que ilusión, pero la mujer que honra al Señor es digna de alabanza. – Proverbios 31:30 (DHH)

8. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que, sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece, y es muy valiosa delante de Dios. – Pedro 3:3-4 (TLA)

9. La mujer sabia une a su familia. – Proverbios 14:1 (TLA)

10. Gracias a la sabiduría, vivirás mucho tiempo y aumentarán los años de tu vida. – Proverbios 9:11

