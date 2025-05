Día de la Madre 2025: Versículos de la biblia para compartir a mamá

En el Día de las Madres, demuéstrale el amor, el respeto y toda la admiración a la tuya compartiéndole unos lindos pasajes bíblicos que hablan sobre la bendición de tenerlas, de su dedicación, de sus valores, y de la incondicionalidad que tienen para para con sus hijos.

Este próximo domingo 11 de mayo de 2025, comparte con quien te dio la vida la palabra de Dios, con la que El exalta el valor de las madres encarnadas en la primera de ellas, la madre María.

A continuación te enseñamos algunos versículos bíblicos acerca de esta fecha especial de Día de la madre, con los que puedes reflexionar, inspirarte, o compartir:

Versículos de la biblia para compartir a mamá

❥ Proverbios 31:10 “⁠Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? ¡Es más valiosa que las piedras preciosas!”

❥ Proverbios 31:26 “⁠Cuando habla, lo hace con sabiduría; cuando instruye, lo hace con amor”.

❥ Proverbios 31:28-29 “Sus hijos se levantan y la felicitan; también su esposo la alaba: «Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas”.

❥ Proverbios 31:29 (DHH) “Mujeres buenas hay muchas, pero tú eres la mejor de todas.”

❥ Proverbios 31:30 (DHH) “Los encantos son una mentira, la belleza no es más que ilusión, pero la mujer que honra al Señor es digna de alabanza.”

❥ Proverbios 31:10 (TLA) “La mujer sabia une a su familia.”

❥ Proverbios 31:25-28 “Fuerza y honor son su vestidura; Y se ríe de lo por venir. Abre su boca con sabiduría, Y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, Y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; Y su marido también la alaba”

❥ Proverbios 31:25 “Se reviste de fuerza y dignidad, y afronta segura el porvenir”.

❥ Deuteronomio 6:6–7 “Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes”.

❥ 1 Pedro 3:4 “Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios”.

❥ 1 Corintios 13:13 “⁠Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor”.

❥ Números 6:24-26 “El Señor te bendiga y te guarde; el Señor te mire con agrado y te extienda su amor; el Señor te muestre su favor y te conceda la paz”.

❥ Salmo 127: 3 al 4 “Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud”.

❥ Proverbios 31:29 (DHH) “Tener amor es saber soportar; es ser bondadoso; es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta; es no enojarse ni guardar rencor; es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo”.

❥ Sofonías 3:17 (DHH) “Que el Señor te bendiga y te proteja; que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad; que el Señor te mire con amor y te conceda la paz”.

LEER MÁS: Migrante prende fuego a mujer en el metro de Nueva York