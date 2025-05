Día de la Madre 2025: Frases para mamás fallecidas

Este 11 de mayo de 2025 es el Día de la Madre, y muchos hogares festejaran con alegría y en unión el gran día de esas mujeres fuertes y amorosas pilares de la familia. Sin embargo hay otros que estarán nostálgicos y tristes recordando a la suya que se durmió en el gran sueño de la eternidad.

Una madre en el cielo sigue siendo el ángel cuidador que guía el camino de sus hijos, quienes por mucho que pasen los años sentirán el dolor de su ausencia, y la buscaran en cada estrella en el firmamento para decirle ¡TE AMO!

Este domingo de honra a la madre, te dejamos 30 lindos mensajes para recordar a la tuya ya fallecida.

Frases para mamás fallecidas en el Día de la Madre

❥ “⁠Te fuiste y una parte de mí se marchó contigo”.

❥ “Hace un tiempo que no te veo con mis ojos, pero en mi mente y en mi corazón estás igual de presente que siempre”.

❥ “⁠Gracias por quererme como nunca nadie lo hará”.

❥ “Tu ausencia es un dolor que pega fuerte cada día”.

❥ “⁠Y de repente se llena la mente de recuerdos y los ojos de lágrimas”.

❥ “⁠Quédate en mis recuerdos, donde nadie te toque”.

❥ “¿Cómo no va a estar bonito el cielo?”

❥ “⁠Lloré mucho cuando falleciste, mamá, pero de mis lágrimas saqué la fuerza para continuar, tal y como tú me enseñaste cuando vivías”.

❥ “Madre, me despedí de ti y fue doloroso, y ahora no hay día que no mire al cielo y te recuerde con todo el amor del mundo”.

❥ “⁠Vivir en los corazones que dejamos atrás no es morir, por lo tanto, siempre serás eterna mamá”.

❥ “Una madre toma las manos de sus hijos por un tiempo, sus corazones para siempre”.

❥ “Mamá, nada puede ocupar el espacio que llenabas dentro de mí, todo es más difícil sin ti. Te extraño cada día”.

❥ “Mamá, no me olvido de ti y nunca lo haré. Gracias por tu bondad y por todo lo que me diste en vida”.

❥ ⁠“Guardo conmigo todos los momentos que viví a tu lado, mamá, y hoy le grito al cielo que te amo”.

❥ “Madre querida, aunque tu partida dejó un vacío en mi vida, también dejó un legado de amor que nunca se desvanecerá”.

❥ “Madre, eres como un faro que ilumina mi camino, recordándome que tu amor es una luz que nunca se apaga”.

❥ “⁠Si me dieran una flor cada vez que pienso en ti, podría caminar para siempre en un eterno jardín”.

❥ “⁠Nunca te diré adiós porque esto es un hasta luego, nos volveremos a encontrar en un lugar más bonito mamá”.

❥ “⁠Hace un año que te fuiste, pero sé a ciencia cierta que me cuidas desde el cielo. Gracias, mamá”.

❥ ⁠“Aunque no pueda tocar tu mano, siento tu presencia en la calidez del sol que acaricia mi piel, como un abrazo desde el más allá”.

❥ “⁠Sigo tu ejemplo y tus enseñanzas y por eso no voy a dejar pasar esta oportunidad sin gritar al cielo todo lo que te quiero para que allá donde estés puedas escucharme”.

❥ “El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás el perdón”.

❥ “⁠Me cuesta tanto creer que te has ido que aún me parece oír tu voz. Quiero que sepas que te quiero y que para mí fuiste y serás mi fuente de inspiración”.

❥ “Feliz Día de la Madre a una mujer que en vida siempre tuvo una palabra amable para decir a su familia”.

❥ “⁠Te doy las gracias, mamá por cuidarme y protegerme en el camino de la vida. Hoy que me veo sin tu compañía ya que el Señor decidió llevarte al cielo, pero sé que sigo contando con tu amor incondicional”.

❥ “A pesar de tu ausencia y el dolor que ello me causa quiero decirte que me esforzaré todo lo que pueda para que allá donde estés ahora te puedas sentir orgullosa de mí”.

❥ “⁠La fuerza de una madre es más grande que las leyes de la naturaleza”.

❥ “⁠Prometo ser la mejor versión de tu amor, MAMÁ”.

❥ “Te has ido de mi lado y en mi corazón solo hay sitio para la pena. Sé que algún día nos volveremos a encontrar, mientras tanto solo me queda pedirte que tu estrella en el cielo ilumine mis pasos”.

❥ “Todo lo que soy y espero ser, se lo debo a la angelical solicitud de mi madre”.

