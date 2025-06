Feliz Día del Padre 2025: Poemas para papá

¡Feliz Día del Padre! Acabamos de festejar ese día de honra a nuestras madres y por su puesto no puede faltar una jornada en que le ofrezcamos también a los padres un ¡Gracias! acompañado del más fuerte abrazo y cálido beso, por ser ese personaje que nos acompaña, guía, y sostiene en nuestra historia de vida.

Para ti, papá en tu grandioso día, quiero expresarte un bello poema en cuyos renglones este escrito todo lo que tú me inspiras.

Poemas para papá en el Día del Padre 2025

Mi gran héroe

“Mi gran héroe, papá

Mi gran héroe, papá,

que enciendes estrellas con tan solo nombrarlas.

Que inventas reyes, barcos y piratas, para que juntos crucemos mil mares.

Que a hombros me llevas y en tu interior me tienes.

A ti, papá, feliz día”.

Hoy habla mi corazón

“Hoy habla mi corazón

Hoy habla mi corazón,

demostrándote que el amor rompe con cualquier barrera,

atraviesa uno y otro mundo y, desde lo más profundo,

te digo que te quiero, papá, y siempre te querré”.

Aunque no pueda estar a tu lado

“Aunque no pueda estar a tu lado

Papá, no estás a mi lado ahora pero no te olvido

Te recuerdo y te extraño todos los días, aunque no te llame para decírtelo

Te recuerdo y te extraño en mis dudas, en mis triunfos y en mis fracasos.

Y un día como hoy, más que nunca…

Aunque no pueda estar a tu lado: ¡Muchas felicidades!”

Mi regalo para papá

“Mi regalo para papá

Le regalo a mi papá una sonrisa de plata que es la que alumbra mi cara cuando de noche me tapa

Le regalo a mi papá una colonia fresquita por no soltarme la mano cuando me duele la tripa.

Le regalo a mi papá una armadura amarilla que le proteja del monstruo que espanta en mis pesadillas.

Le regalo a mi papá el lenguaje de los duendes por entender lo que digo cuando nadie más lo entiende.

Le regalo a mi papá una chistera de mago en la que quepan mis besos envueltos para regalo”.

Gracias papá

“Gracias, mi querido padre por los mágicos momentos, me cobijaban tus brazos cuando yo era muy pequeño.

Siempre nos has cuidado, dándonos tu protección, trayendo pan a la casa, y lo hacías con mucho amor.

Gracias por el sacrificio, trabajar de madrugada, ¡Y gracias por el esfuerzo de educar para el mañana!”

LEER MÁS: Migrante prende fuego a mujer en el metro de Nueva York