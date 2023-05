¿Cuándo es el Día del Padre 2023?

El pasado mes de mayo, algunos países en el mundo festejaron a las madres y ahora le toca el turno a los padres. En el mes de junio se homenajeara a los papá y en los Estados Unidos y algunos otros países, especialmente los latinoamericanos como es costumbre cada año, la fiesta tendrá acontecimiento el tercer domingo de este mes, lo que significa que no hay una fecha fija para su agasajo, pero sí un ciclo común para la efeméride.

Así, la fiesta del Father’s Day 2023, para todas las familias estadounidenses y los que seguidamente acogieron la festividad, será celebrada el próximo domingo 18 de junio.

Día del Padre 2023 es el domingo 18 de junio

Día del Padre: una idea nacida de un soldado viudo

El origen de esta celebración se remonta a los comienzos del siglo XX, cuando los recién creados Estados Unidos de América, acababan de tener un enfrentamiento entre los estados confederados y los de la unión: “Guerra de secesión”.

De acuerdo ABC, aquella guerra civil finalizada en 1865, había dejado miles de damnificados y no menos veteranos. Y entre ellos se hallaba el hombre gracias al que arribaría esta festividad: William Jackson Smart.

Tras terminar la guerra, y según narra el escritor y sociólogo Ralph LaRossa (autor de The Modernization of Fatherhood: A Social and Political History) dicen que William, del que por cierto otros afirmaban se llamaba realmente Henry, retornó al seno de su hogar, a una pequeña granja familiar que tenía en Washington, pero que contrariamente a todo tornarse en alegría, la desgracia toco a las puertas de su casa.

En un último parto de su esposa, ella fallece y William tiene que asumir en una absoluta soledad y pobreza el rol de padre y madre de sus seis hijos huérfanos. Así lo afirmó el propio LaRossa en su obra, donde también especifica que, a pesar de que aquellos años fueron muy duros para el excombatiente, logró superar la prueba a base de esfuerzo.

Una de su hijas, Sonora Smart Dodd, en honra y memoria de la consagración cariñosa y ferviente de su papá, se idea rendirle un homenaje a su progenitor, y para ello toma la idea de Ann Jarvis, cuando logró instaurar el Día de la Madre en recuerdo de su mamá, según ABC.

ABC publica que su idea, en principio, era que el Día del Padre se celebrara a principios del verano y que coincidiera con el cumpleaños de Smart. Sin embargo, los preparativos se aplazaron por diferentes motivos y la fiesta se terminó llevando a cabo el 19 de junio de 1910. Aquella primera fiesta fue minoritaria, pero no pasaron muchos años hasta que se generalizó en todos los Estados Unidos.

La festividad logra la institución hasta el año 1924, cuando el presidente Calvin Coolidge firmó el acta de festejo, y más adelante, cerca de los años 66, Lyndon Johnson hizo lo mismo, aunque esta vez decretó la proclama para cada tercer domingo de cada mes.

Sin embargo, no fue hasta 1972 durante la presidencia del controvertido Richard Nixon que la fecha del Día del Padre se proclamara como feriado federal permanente, de acuerdo con ABC.

Así nació, según desvela la historiadora Leslie Cruz Rodríguez en «The USA: Understanding Traditions and Culture», el Día del Padre tal y como lo conocemos en la actualidad.

Fecha del Día del Padre por países este 2023

De acuerdo con El Periódico, la festividad del Día del Padre para este año en curso 2023 será la siguiente:

• 23 de febrero: Rusia

• 19 de marzo: España, Andorra, Bélgica (Amberes), Bolivia, Croacia, Honduras. Italia, Liechtenstein, Marruecos, Mozambique, Portugal, Suiza (cantón Ticino. Resto del país: primer domingo de junio)

• 8 de mayo: Corea del Sur

• 14 de mayo: Rumanía

• 21 de mayo: Tonga

• 4 de junio: Lituania y Suiza (excepto Ticino)

• 5 de junio: Dinamarca

• 11 de junio: Austria, Bélgica

• 17 de junio: El Salvador, Guatemala

• 18 de junio: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Venezuela, Afganistán, Albania, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Baréin, Bangladesh, Barbados, Belice, Bermuda, Birmania, Brunéi, Canadá, Camboya, China, Curaçao, Chipre, República Checa, Dominica, Egipto, Eslovaquia, Etiopía, Filipinas, Francia, Ghana, Grecia, Guyana, Hong Kong, Hungría, India, Irlanda, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kosovo, Kuwait, Laos, Líbano, Macao, Madagascar, Malasia, Malta, Namibia, Nigeria, Omán, Países Bajos, Palestina, Pakistán, Qatar, Reino Unido, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Singapur, Siria, Sudáfrica, Sri Lanka, Surinam, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Uganda, Vietnam, Zambia, Zimbabue

• 21 de junio: Líbano, Egipto, Jordania, Palestina, Siria y Uganda

• 23 de junio: Nicaragua, Polonia

• 25 de junio: Haití

• 9 de julio: Uruguay

• 12 de julio: Argentina (Provincia de Jujuy)

• 30 de julio: República Dominicana

• 8 de agosto: Taiwán

• 13 de agosto: Brasil y Samoa

• 24 de agosto: Argentina (provincia de Mendoza)

• 3 de septiembre: Australia, Fiyi, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea

• 10 de septiembre: Letonia

• 1 de octubre: Luxemburgo

• 12 de noviembre: Estonia, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia

• 12 de noviembre: Indonesia

• 5 de diciembre: Tailandia

• 26 de diciembre: Bulgaria

