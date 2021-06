Feliz Día del Padre 2021: Frases para compartir

El día del padre es un día muy especial en el que todos los hijos quieren hacerle sentir a su progenitor que es un ser único y especial. Este día expresarles una palabra emocionante que deje ver toda la admiración y respeto que sentimos por ellos, es quizás el mejor de los presentes, pues son expresiones que quedarán por siempre tatuadas en lo más profundo de su ser.

Este próximo 20 de junio en el Día del Padre recordémosle a papá de cuánto lo queremos, de lo importante que es su presencia en nuestras vidas y en la de la familia, y que quisiéramos que el tiempo no pasara para sentirnos protegidos y guiados en su experiencia y sabiduría.

Happy Father’s Day to all the great Dads out there! pic.twitter.com/tz0vHCExYd — Captainturk (@Captainturk4) June 19, 2021

El Día del Padre 2021 es este domingo 20 de junio

Para honrar a tu padre en este día tan especial una selección de 16 frases están dispuestas, para que le dediques como el mejor de todos los regalos que le puedes hacer, porque va de corazón a corazón.

15 frases para compartir con papá:

1. “En el cielo, directamente después de Dios, viene un papá”.



2. “¡Cuán grande riqueza es, aun entre los pobres, el ser hijo de buen padre!”.

3. “Para mi héroe incondicional, mi guardián y mi más fiel admirador. ¡Muchas felicidades en el Día del Padre!”

4. “Sé que no siempre es fácil ser padre, yo te he dado mucho trabajo, pero en todas mis caídas he encontrado tus manos para levantarme. ¡Gracias!”

5. “Gracias, papá por no decirme cómo vivir. Vos viviste y me enseñaste con tu ejemplo”

6. “Papá, sos más que un bien, sos todo un océano de sabiduría y experiencia para guiarnos a través de las rocas y las espinas”.

7. “Tengo recuerdos de niño en los que te veía gigante, hoy que soy adulto…te veo aún más grande”

8. “A los papás se les dedica un solo día al año, pero ellos dedican a sus hijos todos los días de su vida. Si estás leyendo esto, sos el mejor padre del mundo”

9. “Un padre es alguien que te apoya cuando lloras, que te regaña cuando rompes las reglas, que brilla de orgullo cuando tienes éxito y tiene fe en ti, aun cuando tú no lo hagas”

10. “Todo lo que deseo para ti es que podamos pasar más tiempo juntos, que pueda pasar más tiempo contigo y que sigas sonriendo con tu agradable sonrisa. ¡Disfruta tu día!”

11. “Gracias por haberme educado así. Estoy orgulloso de ser como soy y eso te lo debo a ti”

12. “Gracias, papá por enseñarme más que Google”

13. “A todos los padres geniales, gruñones, con barriga, protectores y lo peor, padres con Instagram: feliz día”

14. “Eres un gran padre y un superabuelo, aunque lo segundo no lo sepas”

15. “Me enseñaste a montar en bici, me ayudaste con los deberes y hasta me curaste las heridas… No querrás también pagarme las letras del coche, ¿verdad? Bueno, me conformaré con que sigas regalándome tu amor incondicional. Pero no te olvides de las letras del coche”.

16. “No es la carne y la sangre, sino el corazón, lo que nos hace padres e hijos”.

