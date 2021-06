Feliz Día del Padre 2021: Frases para padres solteros

Es innegable el amor y la entrega de una mamá por sus hijos y por depararles un buen futuro, pero no hay que olvidarse de esos magníficos hombres que por circunstancias de la vida tuvieron que asumir el rol de ser “papás solteros”.

Ellos se enfrentan día a día al reto de arreglárselas solos con sus hijos. Sean unos pequeños inquietos o unos adolescentes rebeldes, ellos se arman de paciencia, se llenan de amor, ternura, de ganas por protegerlos, y siguen adelante en la lucha. Y si ‘Bambi’ pudo crecer bien con su padre, un papá soltero es perfectamente capaz de cumplir con todo lo que le implica criar un hijo en la ausencia de la madre.

Así que para este domingo 20 de junio que se celebra el Dia del Padre, ellos no solamente merecen nuestro reconocimiento, sino que también merecen nuestra más grande admiración y nuestras más sinceras felicitaciones.

En este gran y especial día comparte con aquel maravilloso hombre cualquiera de las frases que encontrarás a continuación:

1. “Tú solo te hiciste cargo de nuestro cuidado y además trabajabas para darnos todo lo mejor, eres un padre excepcional y siempre voy a sentirme muy agradecida a Dios por tenerte”.

2. “Hubo mucha gente que te criticaba y que no comprendía tu situación, pero como tu hijo siempre me di cuenta de lo difícil que fue para ti criarme solo. Una vida entera no me alcanzará para agradecerte por todo, querido papá.”

3. “No contaste con el apoyo de nadie para poder criarme, pero pese a todo el esfuerzo y sacrificio que eso representó, nunca te diste por vencido y siempre hiciste todo lo que estuvo a tu alcance para verme feliz, gracias de todo corazón.”

4. “Siempre había personas que te señalaban y no entendían por qué nos criabas solo, pero eso no debe importarte pues mis hermanos y yo estamos muy orgullosos de ti y no sentimos súper contentos por tener un padre como tú.”

5. “Dios se llevó al cielo a mi mamá, pero tú siempre te esforzaste mucho para que no suframos por su ausencia y llenaste cada espacio de mi vida con sonrisas y momentos inolvidables, ella desde el paraíso debe sentirse muy contenta por todo lo que has hecho”.

6. “Papá, cada vez que pienso en todo lo que tuviste que pasar para sacarnos adelante me maravillo porque creo que ningún otro hombre hubiera sido capaz de soportar tantas dificultades, eres único y siempre voy a sentirme muy agradecida contigo.”



7. “Imagino lo difícil que debió ser criarnos sin la presencia de mamá, pero no recuerdo que jamás te hayas quejado, al contrario, siempre tenías una gran sonrisa en tu rostro y nos trasmitías mucha seguridad. Siempre has sido y serás mi superhéroe.”

8. “Papito, recuerdo que cuando era niño te ibas a trabajar y me alistabas para llevarme al colegio, luego salías a recogerme a la hora del almuerzo y me llevabas a casa de mi abuela, años después ella se fue al cielo y nos quedamos los dos, pero siempre unidos. Te amo mucho.”

9. Sin pensar enfrentaste la situación y fuiste Padre y Madre para tu pequeño hijo, amigo querido. Sé que fue difícil, pero no puedes quejarte ni decir que no es bella la experiencia de criar a ese hijo maravilloso que Dios te dio.

10. “Hoy es el día del Padre y te mereces pasar unas horas fantásticas, disfrutando de tu hijo y siendo feliz. Que así sea. Un abrazo amigo”.

11. “Hoy al menos relájate y disfruta de tu día, déjate querer en el día del Padre y llénate de fuerzas para seguir adelante. Un abrazo”.

12. “ Mira el lado bueno de ser Padre y Madre a la vez, amigo mío: tu hijo te querrá el doble. Sí, porque tu esfuerzo de hoy será la recompensa del mañana”.

13. “Anímate, sobre todo ahora que es el día del Padre y debes celebrar. Pasa unos momentos excelentes y que la energía adquirida sea suficiente para alegrarte la semana. Feliz día del Padre amigo querido.”

14. “Es cierto que tuviste la mala suerte de que tu esposa se fuera de este mundo antes de tiempo, pero no es menos verdad que te dejó un hijo hermoso, simpático y buena persona”.

15. “Amigo, sé que el hecho de que tu hijo no tenga una Madre es algo doloroso para ti, pero yo comenzaría a ver todo de manera positiva, porque ese niño no tendrá una Madre, no, pero tiene a un Padre que vale oro, que se esfuerza y da todo por su hijo”.

16. “Eres un valiente, amigo, y por eso te admiro. Quiero que pases un maravilloso día del Padre. Te lo mereces. Toda la alegría del mundo para ti.”

17. “Supiste desde el primer momento hacerte cargo de la situación, de cumplir con el reto de ser Padre y Madre a la vez, amigo mío, y por ello yo me siento de verdad orgulloso de ti, del hombre en el que te has convertido”.

18. “Nada te pudo detener, y me alegro porque tus hijos serán hombres de bien en un futuro y en gran parte gracias a ti. Quiero que pases un bello día del Padre, te lo mereces, así que espero ya te prepares para celebrar. Disfruta.”

19. “Qué mejor que celebrar a lo grande la consecución de un gran reto, como lo es el conseguir ser Padre y Madre a la vez”.

20. “¡Papa!, no estás solo, aprende a mirar a tu alrededor”.





Play



¿Cuándo se celebra el Día del Padre 2021 en México? A diferencia del Día de las madres, la celebración para festejar a los papás no cuenta con un día fijo; aquí te contamos cuándo se conmemora y su origen. #NoticiasMilenio Suscríbete a nuestro canal: youtube.com/user/MILENIO?sub_confirmation=1 Sigue nuestro EN VIVO las 24 horas: youtube.com/user/MILENIO/live Sitio: milenio.com Facebook: facebook.com/MilenioDiario/ Twitter: twitter.com/Milenio 2021-06-19T01:33:01Z

LEER MÁS: Feliz Día del Padre 2021: Imágenes para compartir